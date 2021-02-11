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Главная страница » Blog » Минздрав » Кабмин запретил регистрацию российской вакцины от COVID-19 в Украине

Кабмин запретил регистрацию российской вакцины от COVID-19 в Украине

Кабмин запретил регистрацию российской вакцины от COVID-19 в Украине
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Правительство утвердило порядок государственной регистрации вакцин и других медицинских препаратов для профилактики COVID-19 для экстренного медицинского применения, запретив при этом регистрацию препаратов, разработанных и произведенных в РФ. Об этом говорится в постановлении, обнародованном на сайте Кабинета Министров.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством-агресором, запрещается», — говорится в постановлении.

Итак, правительственное постановление исключает регистрацию российской вакцины «Спутник V» на территории Украины.

Принятый правительством документ также устанавливает, что ответственность производителей вакцин и других медицинских препаратов против COVID-19, поставки которых в Украину предусмотрено механизмом COVAX, регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках COVAX.

При этом проведение экспертной оценки соотношения «польза/риск» и проверки материалов на подлинность при государственной регистрации таких препаратов осуществляется государственным предприятием «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины» на безвозмездной основе.

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Татьяна Корбун

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