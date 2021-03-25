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Главная страница » Blog » Власть » Как будет работать николаевский центр админуслуг до 4 апреля

Как будет работать николаевский центр админуслуг до 4 апреля

2021 01 25 cnap - Как будет работать николаевский центр админуслуг до 4 апреля
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Как работать николаевский центр админуслуг до 4 апреля

В департаменте предоставления административных услуг сообщают, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Николаеве, с 24 марта 2021 центр предоставления административных услуг принимать посетителей по следующим правилам:прием граждан администраторами / регистраторами осуществляется по предварительной записи в электронную очередь с соблюдением временного интервала, который позволяет исключить контакт между посетителями; — посетители допускаются в помещение департамента только в респираторе или защитной маске, в том числе изготовленной самостоятельно;

  • ограничено количество субъектов обращения, которые одновременно могут находиться в зоне ожидания и рецепции — до 10 человек, остальные лица ожидают время своего приема вне помещения департамента
  • ожидания в помещении департамента должно происходить с соблюдением принципов социального дистанцирования (1,5 м)
  • временно прекращен личный прием руководством и начальниками структурных подразделений департамента — ограничен доступ посетителей к бэк-офису департамента
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Алина Сидорова

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