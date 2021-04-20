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Главная страница » Blog » Бизнес » Как будет работать Николаевский Центр админуслуг в мае

Как будет работать Николаевский Центр админуслуг в мае

2021 01 25 cnap - Как будет работать Николаевский Центр админуслуг в мае
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График работы ЦНАП в мае 2021 году:

  • 1 — 4 мая — выходные
  • 5 — 7 мая — рабочие дни
  • 8 — 10 мая — выходные
  • 11 мая — работает в обычном режиме

В соответствии со ст. 73 КЗоТ на предприятиях, в учреждениях, организациях работа в мае 2021 года не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:

  • 1 мая — День труда;
  • 2 мая — Пасха;
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Согласно части третьей ст. 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

По информации Николаевского городского совета

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Алина Сидорова

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