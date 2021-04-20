График работы ЦНАП в мае 2021 году:
- 1 — 4 мая — выходные
- 5 — 7 мая — рабочие дни
- 8 — 10 мая — выходные
- 11 мая — работает в обычном режиме
В соответствии со ст. 73 КЗоТ на предприятиях, в учреждениях, организациях работа в мае 2021 года не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:
- 1 мая — День труда;
- 2 мая — Пасха;
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне
Согласно части третьей ст. 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
По информации Николаевского городского совета
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