График работы ЦНАП в мае 2021 году:

1 — 4 мая — выходные

1 — 4 мая — выходные 5 — 7 мая — рабочие дни

5 — 7 мая — рабочие дни 8 — 10 мая — выходные

8 — 10 мая — выходные 11 мая — работает в обычном режиме

В соответствии со ст. 73 КЗоТ на предприятиях, в учреждениях, организациях работа в мае 2021 года не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:

1 мая — День труда;

1 мая — День труда; 2 мая — Пасха;

2 мая — Пасха; 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Согласно части третьей ст. 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

По информации Николаевского городского совета