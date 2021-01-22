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Как будут работать учебные заведения с 25 января — разъяснение Минобразования

Как будут работать учебные заведения с 25 января — разъяснение Минобразования
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С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определены постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 №1236. В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу.

Согласно документу, на период действия карантина запрещено:

  • посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;
  • посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;
  • проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы / класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Дополнительные ограничительные меры для учебных заведений, установленные на период 8-24 января 2021, больше не действуют с 25 января.

Кроме того, во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19. В частности, эта норма по самоизоляции касается:

  • лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;
  • соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Напомним, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном или очном формате — об этом заявил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

информация МОН

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Алина Сидорова

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