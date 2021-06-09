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Как голосуют николаевские нардепы-мажоритарщики

13027955184576586 n - Как голосуют николаевские нардепы-мажоритарщики
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фото: Facebook Александра Гайду

Самый дисциплинированный — Игорь Копытин, Игорь Негулевський часто голосовал «против» фракции, но «за» инициативы Президента. Гражданская сеть ОПОРА проанализировала работу николаевских нардепов-мажоритарщиков в стенах Верховной Рады за период с марта по май 2021 года.

Всего за это время в Верховной Раде состоялось 1 778 голосований. У николаевских мажоритарщиков самый высокий показатель посещения пленарных заседаний среди других областей страны. Совокупно они отсутствовали во время голосований только в 3,4% случаях.

Участие в пленарных заседаниях. Согласно данным электронной регистрации сайта Верховной Рады все шесть мажоритарных депутатов Николаевщины посещали все пленарные заседания этой весной. По участию в голосованиях 100% показатель имеет нардеп Игорь Копытин. У других нардеп тоже довольно высокие показатели: у Александра Пасечного — 99,9%, Максима Дырдина — 99,6%, Игоря Негулевського — 95,9%, Артема Черноморова — 92,1% и Александра Гайду — 92%.

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Работа во фракции. Мажоритарные депутаты Николаевщины с августа 2019 года входят во фракцию «Слуга народа». По состоянию на весну 2021 года нардепы проявили политическую устойчивость и не перешли в другие фракции. Впрочем не обошлось без бунтов. Депутат по 130-му избирательному округу Игорь Негулевський в 49,8% случаях не поддерживал позицию большинства фракции. Но в отличие от голосований фракции, законодательные инициативы Президента Игорь Негулевський поддерживал максимально. Другие депутаты-мажоритарщики области были более дисциплинированными. Например, Артем Черноморов голосовал против линии фракции в 16,2%, Максим Дырдин — в 9,2%, Александр Пасечный — в 7,3%, Александр Гайду — в 3,9%. Игорь Копытин является наиболее дисциплинированным во фракции и голосовал против ее линии только в 3% случаев.

Законопроекты. В течение марта-мая 2021 года мажоритарщики Николаевщины совокупно зарегистрировали 33 законопроекта. Больше всего законопроектов зарегистрировал народный депутат по 132-му мажоритарному округу Максим Дырдин — 10 законодательных инициатив. Артем Черноморов весной зарегистрировал 7 законопроектов, Игорь Копытин — 5, Александр Гайду и Игорь Негулевський по 4 закопроекта, Александр Пасечный зарегистрировал 3 законопроекта.

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Из поданных весной 2021 года законопроектов, 2 уже стали действующими актами. Так, 27 апреля 2021 был принят законопроект №5175 относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке. Соавтором данного законопроекта был Артем Черноморов. А 29 апреля был принят законопроект №5308, соавторами которого были народные депутаты Игорь Негулевський и Александр Пасечный. Законопроект касается внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по введению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Кроме того, пять законопроектов мажоритарщиков области уже получили выводы комитетов и ожидают рассмотрения Верховной Радой. Но наибольшее количество законопроектов из зарегистрированных весной 2021 года еще прорабатываются в комитетах. 23 законодательные инициативы ожидают выводы комитетов, что составляет 70% от зарегистрированных.

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Алина Сидорова

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