Газоснабжающие компании, которые работают с бытовыми потребителями, обнародовали стоимость газа на январь 2021 года. По сравнению с декабрем, стоимость голубого топлива выросла на 1-4 гривны у разных поставщиков. Однако у населения есть запрос на то, чтобы повышение тарифов не происходило.

В связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству энергетики и Антимонопольному комитету Украины проверить обоснованность цен на газ частных поставщиков. Премьер-министр отметил, что необходимо провести аудит формирования тарифов, а также снижение этих составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка: тариф на транспортировку газа, газовые коэффициенты.

Сейчас тариф на природный газ для населения от поставщика ООО «Николаевгаз сбыт» составляет 9,9 грн. за кубический метр и является одним из самых высоких в Украине. Однако он примерно одинаковый с поставщиками Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей.

Что касается тарифов на централизованное теплоснабжение, которое предоставляется в городе Николаев такими теплоснабжающими предприятиями, как ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и АО «Николаевская ТЭЦ», то в них пока повышение тарифов не планируется. Указанные предприятия продолжают оказывать услуги по действующим тарифам пока не вступил в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» (рег. № 2458 от 15.11.2019).

По услуге распределения природного газа, то необходимо определить, что указанная услуга является монопольной и предоставляется АО «Николаевгаз». Тариф с 01.01.2021 составляет 2,34 грн за кубический метр. В прошлом году тариф составлял 1,46 грн, таким образом рост составляет почти 60%.

В связи с этим, в декабре Николаевской облгосадминистрацией было направлено обращение в адрес Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) о проведении дополнительного анализа и проверки установленных тарифов с предоставлением соответствующих разъяснений по их экономически обоснованному уровню.

Напомним, что с августа 2020 года каждый потребитель природного газа имеет право изменить своего поставщика, выбрав наиболее оптимальный для себя вариант. Можно легко заключить договор и экономить. Например, на январь 2021 низкую стоимость газа для населения предлагает ГК «Нафтогаз Украины» — 7,22 грн за кубический метр.

Большинство потребителей еще не меняли поставщика, поэтому в последний платежке можно увидеть поставщика и на его сайте посмотреть актуальную цену, сравнить ее с другими предложениями (на данный момент в Украине более 50 поставщиков природного газа). Сменить поставщика потребитель может обратившись к официальным представительства выбранной компании. Договор можно заключить онлайн. Узнать адреса официальных представительств и перечень документов для перехода на выгодный тариф можно на сайте выбранной компании.

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