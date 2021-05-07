Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Украины от 12 июля 2001 года № 2664 — III «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» с изменениями и дополнениями ломбарды относятся к финансовым учреждениям.

Ломбардная операция — это операция, осуществляемая физическим или юридическим лицом, по получению средств от юридического лица, являющегося финансовым учреждением, согласно законодательству Украины, под залог товаров или валютных ценностей. Ломбардные операции являются разновидностью кредита под залог (п.п 14.1.100 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VІ с изменениями и дополнениями (далее — НКУ)).

Статьей 20 Закона Украины от 02 октября 1992 года № 2654-ХІІ «О залоге» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 2654-ХІІ) и ст. 589 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435 — IV с изменениями и дополнениями установлено, что в случае невыполнения должником (заемщиком) своих обязанностей перед ломбардом во время окончания срока действия договора ссуды кредитор, в частности, ломбард, имеет право обращения взыскания за невыполненными обязанностями на предмет залога, то есть реализовать такой предмет залога.

Согласно п.п. 165.1.16 п. 165.1 в. 165.1 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются доходы, полученные в результате реализации заставленного имущества, имущества плательщика налога при обращении взыскания финансовым учреждением на такое имущество в связи с невыполнением плательщиком налога своих обязательств по договору кредита (ссуды), при условии что такое имущество было приобретено за счет такого кредита (ссуды).

В то же время, если при реализации предмета залога вырученная денежная сумма превышает размер обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, разница возвращается заставодателю (ст. 25 Закона № 2654-ХІІ).

Учитывая вышеизложенное, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются доходы, полученные плательщиком налога в результате реализации заставленного имущества плательщика налога, имущества плательщика налога при обращении взыскания финансовым учреждением на такое имущество в связи с невыполнением плательщиком налога своих обязательств по договору кредита (ссуды), при условии что такое имущество было приобретено за счет такого кредита (ссуды) в сумме, которая не превышает размер обеспеченных залогом требований залогодержателя.

Однако, денежная сумма, которая превышает размер обеспеченных залогом требований залогодержателя (ломбарда), является объектом налогообложения у плательщика налога, которому она возвращается, то есть подлежит налогообложению ломбардом (с учетом п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 НКУ и согласно ст. 168 НКУ) по ставке 18 проц., определенной п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Главное управление ГНС в Николаевской области