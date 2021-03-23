В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации в Николаеве будет введен специальный режим проезда в общественном транспорте — по пропускам.

Для получения пропусков на проезд в общественном транспорте на период карантина в связи с необходимостью проводить уход за одинокими гражданами, больными или пожилыми людьми, граждане должны позвонить в органы социальной защиты: 47-59-34, 47-59-33, 46 -72-31.

Выдача пропусков проводится в районных управлениях социальных выплат и компенсаций с 15.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу:

ул. Мореходная, 9/1 — УСВиК Заводского района,

ул. Мореходная, 9/1 — УСВиК Заводского района, ул. Николаевская, 26 — УСВиК Ингульского района,

ул. Николаевская, 26 — УСВиК Ингульского района, ул. Новостроительная, 1 — УСВиК Корабельного района,

ул. Новостроительная, 1 — УСВиК Корабельного района, ул. Декабристов, 25 — УСВиК Центрального района

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