В Николаевском городском совете состоялось расширенное совещание по вопросу грузоперевозок, на которой присутствовали представители морехозяйственного комплекса, патрульной полиции, АМПУ, инициативная группа жителей ул. Железнодорожной, которые особенно страдают от большого количества грузовиков.

сюжет ТРК Сатурн

Прежде всего, горожане жаловались на экологические проблемы, возникшие от деятельности компании «Bunge» осуществляющей перевалки грузов открытым способом.

Вы нас ежедневно убиваете! Впервые мы перекрыли дорогу на нефтебазе в 2013 году, тогда — из-за проблем с грузовиками. А теперь есть еще и большие проблемы с экологией, — говорит жительница ул. Железнодорожной.

Представитель компании заверил, что «Bunge» работает, не нарушая украинское законодательство, то есть при перевалке грузов предельная концентрации выбросов не превышала нормативов. Однако, реагируя на жалобы местных жителей, компания вскоре завершает реализацию проекта, который стоил несколько миллионов гривен и направлен на улучшение аспирационных систем (пылеудаления) всего конвейерного пути.

Мэр Александр Сенкевич поручил департаменту ЖКХ установить на домах на ул. Железнодорожной два анализатора воздуха для экологического мониторинга ситуации.

Предлагаю на следующей неделе выйти на предприятие вместе с людьми и посмотреть, что там модернизировали, — обратился мэр к представителю «Bunge». — Мы посмотрим, как все должно работать, и если в дальнейшем прилегающие улицы все равно будет накрывать пыль, следовательно вам надо будет вложить еще несколько миллионов и все же навести порядок.

Ситуацию с засильем грузовиков на улицах города обсуждали больше часа. Представитель компании «ДССК» отметил, что какие-то ограничения проблему не решат, ведь Николаев — это портовый промышленный город, и так сложилось исторически, что крупный порт расположен практически в центре.





Горожане же заметили, что за последние десять лет объем перевалки грузов существенно вырос. «Мы не против бизнеса, однако создайте нам условия для проживания. Когда ваши машины стоят в четыре ряда, мы не можем выйти со двора, не можем открыть окна. Вы знаете, сколько лет мы ходили между «КАМАЗ»? Спасибо, что в прошлом году сделали пешеходную дорожку. Предложите что-то городу, наведите порядок совместно с властью «, — говорит жительница Николаева.

Представители стивидорных компаний апеллировали, что они платят налоги в городской бюджет, поэтому за эти средства городские власти должны решать проблемы.

Директор департамента экономического развития горсовета Татьяна Шуличенко сообщила, что в бюджет Николаева в 2019 году от деятельности стивидорных компаний поступило почти 203 млн грн.

На содержание города расходуется около 5 млрд гривен. Поэтому, эти 200 млн грн — капля в море, — отметил мэр Николаева.

Представитель ОО «УМ» Эдуард Волошинович подчеркнул, что неконтролируемая трансформация Николаева из города корабелов в город-порт продолжалась десятилетиями.

С 3 млн тонн объемы перевалки грузов выросли до 36 млн тонн в 2019 году. В 2020 может быть и 40 млн тонн. Проблема в том, что в течение всех лет в нашем городе не была разработана концепция взаимоотношений предприятий морехозяйственного комплекса и общины. Уважаемые стивидоры! Вы работаете на территории города и проводите свою хозяйственную деятельность с целью получения прибыли. Однако наносите огромный ущерб городу и горожанам, — отметил он.



По словам Эдуарда Волошиновича, с 200 млн налогов в городской бюджет лишь 18% можно потратить на ремонт дорожной инфраструктуры. Все остальное — это защищенные статьи (детсады, школы, больницы). Николаевец предложил, прежде всего, оперативно принять меры, чтобы не было того, что сейчас происходит на улицах города, а в дальнейшем — системно решать проблему. Он напомнил, что в 2016 году городской голова подписал распоряжение №325, которым регулируются все вопросы, связанные с логистикой к портам. Ни одна служба, которая контролирует эти вопросы, мэру напрямую не подчиняется — Укртрансбезпека, полиция, стивидоры, порты и др.

По моему мнению, все службы, указанные в этом распоряжении, должны четко выполнять свою работу, — отметил господин Волошинович. — По стратегического решения вопроса, общественная организация инициировала научно-практическую конференцию по стратегии дальнейшего развития взаимоотношений города и морехозяйственного комплекса.

Подытоживая обсуждение, Александр Сенкевич указал на неотложные задачи:

Прежде всего, перенести весовой комплекс дальше от города, чтобы грузовики не скапливались на подъездных путях. Второе — на ближайший исполком вынесем вопрос об установлении дорожных знаков, чтобы упорядочить движение грузовиков по улицам города. Задача полиции — следить за соблюдением водителями правил дорожного движения и знаков, которые будут указывать на каких улицах отстаиваться нельзя.

Начальник управления патрульной полиции Виталий Даниила прокомментировал ситуацию, возникшую в окрестностях города Николаева.

Я за сутки сплю только 2:00. Знаете почему? По 5-7 км стоят пробки, семьи вместе с детьми едут на море. Фуры выгнали из города и начали запускать порционно, они остановились на окраинах и заблокировали движение. Развернуть фуру я не имею возможности, заходит более 2000 машин в сутки, — говорит правоохранитель.

По словам городского головы, проблему не решить отстойниками для крупногабаритного транспорта.

Проблема в том, что очень короткое время, за которое автомобили должны попасть в порт. Этот период начинается в 10:00 вечера, когда температура воздуха падает, и продолжается до 7:00 утра. Вот в чем основной вопрос. Еще одно, почему машины перед городом накапливаются в таком количестве? Опять же, из-за весовых комплексов. Если Администрация морских портов Украины обяжет всех стивидоров установить на весах видеокамеры, чтобы следить за избыточным весом, мы можем организовать «центр управления» и получать информацию, в какие порты едут перегружены машины. Город тратит огромные средства, чтобы восстановить системы водоснабжения и канализации, а фуры, движущихся в порт, просто уничтожают эту инфраструктуру. Давайте скажем откровенно, если бы стивидоры не принимали автомобили с перегрузкой, этот транспорт не ездил по стране. 90% грузовиков с избыточным весом, знают, что вы их примете. Это ваша бизнес-модель, -сказал мэр Сенкевич.

Однако, такая идея особой поддержки у представителей стивидорных компаний не нашла. По их словам, каждый должен заниматься своей работой, и в государстве существует служба, которая должна контролировать перегружены машины.

По организации отстойника вне города мэр сообщил, что город неоднократно обращался к главе облгосадминистрации с просьбой рассмотреть возможность выделить земельный участок на дороге Н-11 для отстойника. Вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

Александр Сенкевич сообщил, что в настоящее время ведется работа по корректировке Генерального плана города Николаева. Предполагается, что въезд в город со стороны Баштанского шоссе будет организован по ул. Новозаводской, дальше путь будет пролегать между железнодорожным путям и забором предприятия «Заря» — «Машпроект», будет проходить под Широкобальським мостом и направляться дальше, минуя жилой сектор. Корректировка уже внесена в документ и будет предложена депутатам горсовета на утверждение.

Уже объявлен тендер на строительство бетонной дороги по улице Новозаводской от Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала, — говорит мэр. — Стоимость первого участка составляет 32 млн гривен. Мы рассчитываем в дальнейшем подать этот проект на финансирование из Государственного фонда регионального развития, как такового, что позволит развиваться общине Николаева. Считаем, что это должно финансироваться из госбюджета.

По результатам встречи решили создать рабочую группу, в которую войдут как представители городской власти, стивидорных компаний, так и инициативная группа николаевцев.