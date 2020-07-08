В Николаевском городском совете состоялось расширенное совещание по вопросу грузоперевозок, на которой присутствовали представители морехозяйственного комплекса, патрульной полиции, АМПУ, инициативная группа жителей ул. Железнодорожной, которые особенно страдают от большого количества грузовиков.
Прежде всего, горожане жаловались на экологические проблемы, возникшие от деятельности компании «Bunge» осуществляющей перевалки грузов открытым способом.
Представитель компании заверил, что «Bunge» работает, не нарушая украинское законодательство, то есть при перевалке грузов предельная концентрации выбросов не превышала нормативов. Однако, реагируя на жалобы местных жителей, компания вскоре завершает реализацию проекта, который стоил несколько миллионов гривен и направлен на улучшение аспирационных систем (пылеудаления) всего конвейерного пути.
Мэр Александр Сенкевич поручил департаменту ЖКХ установить на домах на ул. Железнодорожной два анализатора воздуха для экологического мониторинга ситуации.
Ситуацию с засильем грузовиков на улицах города обсуждали больше часа. Представитель компании «ДССК» отметил, что какие-то ограничения проблему не решат, ведь Николаев — это портовый промышленный город, и так сложилось исторически, что крупный порт расположен практически в центре.
Представители стивидорных компаний апеллировали, что они платят налоги в городской бюджет, поэтому за эти средства городские власти должны решать проблемы.
Директор департамента экономического развития горсовета Татьяна Шуличенко сообщила, что в бюджет Николаева в 2019 году от деятельности стивидорных компаний поступило почти 203 млн грн.
Представитель ОО «УМ» Эдуард Волошинович подчеркнул, что неконтролируемая трансформация Николаева из города корабелов в город-порт продолжалась десятилетиями.
По словам Эдуарда Волошиновича, с 200 млн налогов в городской бюджет лишь 18% можно потратить на ремонт дорожной инфраструктуры. Все остальное — это защищенные статьи (детсады, школы, больницы). Николаевец предложил, прежде всего, оперативно принять меры, чтобы не было того, что сейчас происходит на улицах города, а в дальнейшем — системно решать проблему. Он напомнил, что в 2016 году городской голова подписал распоряжение №325, которым регулируются все вопросы, связанные с логистикой к портам. Ни одна служба, которая контролирует эти вопросы, мэру напрямую не подчиняется — Укртрансбезпека, полиция, стивидоры, порты и др.
Подытоживая обсуждение, Александр Сенкевич указал на неотложные задачи:
Начальник управления патрульной полиции Виталий Даниила прокомментировал ситуацию, возникшую в окрестностях города Николаева.
По словам городского головы, проблему не решить отстойниками для крупногабаритного транспорта.
Проблема в том, что очень короткое время, за которое автомобили должны попасть в порт. Этот период начинается в 10:00 вечера, когда температура воздуха падает, и продолжается до 7:00 утра. Вот в чем основной вопрос. Еще одно, почему машины перед городом накапливаются в таком количестве? Опять же, из-за весовых комплексов. Если Администрация морских портов Украины обяжет всех стивидоров установить на весах видеокамеры, чтобы следить за избыточным весом, мы можем организовать «центр управления» и получать информацию, в какие порты едут перегружены машины. Город тратит огромные средства, чтобы восстановить системы водоснабжения и канализации, а фуры, движущихся в порт, просто уничтожают эту инфраструктуру. Давайте скажем откровенно, если бы стивидоры не принимали автомобили с перегрузкой, этот транспорт не ездил по стране. 90% грузовиков с избыточным весом, знают, что вы их примете. Это ваша бизнес-модель, -сказал мэр Сенкевич.
Однако, такая идея особой поддержки у представителей стивидорных компаний не нашла. По их словам, каждый должен заниматься своей работой, и в государстве существует служба, которая должна контролировать перегружены машины.
По организации отстойника вне города мэр сообщил, что город неоднократно обращался к главе облгосадминистрации с просьбой рассмотреть возможность выделить земельный участок на дороге Н-11 для отстойника. Вопрос до сих пор не сдвинулся с места.
Александр Сенкевич сообщил, что в настоящее время ведется работа по корректировке Генерального плана города Николаева. Предполагается, что въезд в город со стороны Баштанского шоссе будет организован по ул. Новозаводской, дальше путь будет пролегать между железнодорожным путям и забором предприятия «Заря» — «Машпроект», будет проходить под Широкобальським мостом и направляться дальше, минуя жилой сектор. Корректировка уже внесена в документ и будет предложена депутатам горсовета на утверждение.
По результатам встречи решили создать рабочую группу, в которую войдут как представители городской власти, стивидорных компаний, так и инициативная группа николаевцев.