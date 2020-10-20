В связи с началом отопительного сезона 2020-2021рр. и с целью уменьшения напряжения при обращении граждан за предоставлением субсидии в этот период, департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета напоминает жителям города о порядке обращения за назначением жилищной субсидии и условия ее автоматического пересчета без дополнительного обращения.

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Субсидия назначается одному из членов домохозяйства и рассчитывается на всех членов домохозяйства. При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда они зарегистрированное (фактическое) место жительства отличное от адреса домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

При расчете жилищной субсидии с начала отопительного периода среднемесячный совокупный доход членов домохозяйства учитывается за I и II кварталы текущего года.

Для назначения жилищной субсидии гражданин подает в управление социальной защиты населения соответствующее заявление и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Данные заявление и декларация могут быть отправлены по почте или в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики.

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Следует заметить, что для домохозяйств, получающих субсидию в отопительном периоде 2019-2020 годов, назначение такой субсидии на отопительный период 2020-2021 годов осуществляется в автоматическом режиме без обращения граждан.