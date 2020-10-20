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Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?

Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?
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25 октября в Украине пройдут местные выборы. Они будут проходить по новому избирательному законодательству и новой избирательной ситеме. Поскольку и бюллетени будут выглядеть по-новому, возникают вопросы, как правильно их заполнить, чтобы голос был учтен.

Гражданская сеть ОПОРА дала подробные разъяснения.

Как будет выглядеть новый бюллетень?

Новые бюллетени получит каждый избиратель для голосования за кандидатов в депутаты областного, городского и районного советов
(Николаева, как центр укрупненного Николаевского района, будет выбирать представителей и в Николаевский районный совет).

Такой бюллетень будет содержать слева название партии (и фамилия кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине два квадратика для голосования, а справа список фамилий с 5- 12 кандидатов от этой партии.

Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку (плюсик или иную отметку) за партию, а во втором квадратике вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12).

15 10 2020 ballot vi 808x1024 - Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?
материалы Гражданской сети ОПОРА

Сколько бюллетеней может получить один избиратель?

Жители города Николаева и Николаевской области получат по 4 бюллетеня:

  • городского (сельского или поселкового) головы
  • депутатов городского (сельского или поселкового) совета
  • депутатов районного совета
  • депутатов областного совета

Как заполнять бюллетень?

Порядок заполнения бюллетеней описан в частях 7 и 8 статьи 248 Избирательного кодекса Украины. Там указан максимально правильный вариант, чтобы на этапе подсчета голосов у членов комиссий не возникало сомнений и вопросов. Конечно, всегда есть возможность, что члены комиссии примут коллегиальное решение, чтобы определить волеизъявление избирателя, если отметка была не слишком точная или не соответствовала максимально правильному варианту. Но стоит сразу пытаться заполнить бюллетень максимально внимательно, точно и правильно.

Чтобы проголосовать за кандидата в депутаты областного, районного и городского (сельского или поселкового) совета, в первом квадратике ставим «плюсик» или любую другую отметку, выбирая партию, а в соседнем квадрате вписываем номер по трафарету.

15 10 2020 ballot 1 1024x213 - Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?
материалы Гражданской сети ОПОРА

Стоит заметить, что вносить надо максимально точный номер, указанный рядом с фамилией избранного кандидата (например: не 06, а 6: не 01, а 1 и т.д.). Эти цифры необходимо писать так, как раньше писали индексы на открытках и почтовых конвертах в Украине.

15 10 2020 ballot 2 1024x324 - Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?
материалы Гражданской сети ОПОРА

Какие бюллетени точно будут считаться недействительными
или как НЕ надо голосовать?

15 10 2020 1024x867 - Как правильно заполнить новые бюллетени на выборах 25 октября?
материалы Гражданской сети ОПОРА

источник

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Алина Сидорова

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