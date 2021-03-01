26 февраля в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого состоялся круглый стол на тему «Поддержка местных авторов: итоги выполнения бюджета 2020 года».

Уже третий год подряд в Николаеве по городской комплексной программе «Культура» целенаправленно осуществляется пополнение фондов библиотек города путем приобретения книг местных авторов. Целью ставится популяризация творчества николаевских литераторов и обеспечения более широкого доступа горожан к краеведческим изданиям.

В 2020 году николаевскими книгоиздателями и авторами на конкурс по отбору книг было подано наибольшее количество изданий — 57 наименований (2018 — 21 наименование, 2019 — 47 наименование). Экспертной группой принято решение поддержать 36 названий книг от 7 николаевских издателей и издательств на сумму 277 364,60 гривен. Представленные книги отбирались по таким критериям, как актуальность издания, литературно-художественный уровень, качественное полиграфическое исполнение. Общий тираж новых краеведческих книг, поступивших в библиотеки города, составляет 1 318 экземпляров.

В 2020 году по количеству названий больше книг издано издательством «Илион» (В. Румянцева) — 15 названий, 10 названий напечатала издатель И.А. Гудым, 4 названия выдано в издательстве «Яслав», 3 названия напечатал издатель В.Д. Сапожник, 2 названия — издатель В.В. Торубара, по 1 изданию представили издатели Л.Ф. Траспов и П.Н. Шамрай.

Круглый стол проходил в формате публичного отчета, во время которого присутствующим сообщили об отборе, печати и пополнение фондов городских библиотек книгами николаевских авторов. Всем желающим дали возможность озвучить свое мнение по поводу этого процесса, задать вопросы.

В мероприятии приняли участие начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета Ю.И. Любаров, директор Центральной городской библиотеки им. М.Л. Кропивницкого Т.В. Твердая, исполнительный директор Николаевского регионального центра поддержки бизнеса А.М. Ващиленко, председатель Николаевской областной организации Национального союза писателей Украины В.И. Марущак.

Свое мнение по поводу программы «Культура» выразили историк Е. Горбуров, профессор психологии И.М. Стариков, издатель И.А. Гудым, историк Н. Шевченко.

Также на мероприятии присутствовали авторы поддержанных книг, николаевские книгоиздатели, представители николаевских СМИ и библиотечного сообщества.

Приятным продолжением акции «Подари библиотеке книгу» стали подарки головы МООНСПУ В.И. Марущак и поэтессы М. Запорожченко.

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия