Мошенничество с банковскими счетами — нередкое явление современной повседневности. Самая популярная схема, когда якобы сотрудники банка звонят и просят продиктовать номер карты, ее пин-код, срок действия или цифры, указанные на обратной стороне. Подобные звонки являются признаками уголовного преступления, — говорит адвокат Станислав Абакумов, — ведь банки обладают всей необходимой информацией.
Обычно граждане не обращают внимание на предостережения банка не разглашать информацию, касающуюся личных данных и карты в частности. Но бывают случаи, когда деньги со счета исчезают без ведома его владельца. По факту он просто получает СМС- сообщение. В таком случае, говорит адвокат, необходимо немедленно обратиться в банк.
Если деньги все же сняли, то кроме банка, необходимо еще написать заявление в полицию.
Рассчитывать на возврат денег можно, однако только если удастся отыскать преступника. В таком случае необходимо обращаться в суд.
Также адвокат посоветовал не писать пин-коды прямо на карточках и, по возможности, не пользоваться банкоматами, которые расположены на улице.