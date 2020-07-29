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Как владельцам банковских карт не стать жертвами мошенников и что делать, если деньги исчезли?

Как владельцам банковских карт не стать жертвами мошенников и что делать, если деньги исчезли?
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Мошенничество с банковскими счетами — нередкое явление современной повседневности. Самая популярная схема, когда якобы сотрудники банка звонят и просят продиктовать номер карты, ее пин-код, срок действия или цифры, указанные на обратной стороне. Подобные звонки являются признаками уголовного преступления, — говорит адвокат Станислав Абакумов, — ведь банки обладают всей необходимой информацией.

сюжет
Банковские сотрудники никогда НЕ звонят и НЕ спрашивают никакую информацию о счете, у них все есть. Если вам приходит такой звонкий, то вы можете положить трубку. Если вы в чем-нибудь сомневаетесь, то всегда можно позвонить на гарячую линию банка и переспроса в таком звонке. Вы сразу все поймете, — говорит адвокат.
2020 07 29 bkarta - Как владельцам банковских карт не стать жертвами мошенников и что делать, если деньги исчезли?

Обычно граждане не обращают внимание на предостережения банка не разглашать информацию, касающуюся личных данных и карты в частности. Но бывают случаи, когда деньги со счета исчезают без ведома его владельца. По факту он просто получает СМС- сообщение. В таком случае, говорит адвокат, необходимо немедленно обратиться в банк.

Как только вы увидели, что произошло движение на вашем счету, то вы сразу должны позвонить в банк и попросить, чтобы остановили эту операцию. Бывают случаи, когда операцию можно приостановить и деньги не уходят за пределы банка.

Если деньги все же сняли, то кроме банка, необходимо еще написать заявление в полицию.

Вы сообщаете банку, что не вы завладели этими средствами, и вы сообщаете в полицию на «102». Должно быть открыто уголовное производство.

Рассчитывать на возврат денег можно, однако только если удастся отыскать преступника. В таком случае необходимо обращаться в суд.

Можете в рамках этого уголовного процесса обратится с иском к обвиняемому. Тогда при вынисении приговора, если он будет обвинительный, то в вашу пользу взыщут всю сумму. Также вы можете обратится с иском к тому же человеку после того, как приговор вступит в законную силу.

Также адвокат посоветовал не писать пин-коды прямо на карточках и, по возможности, не пользоваться банкоматами, которые расположены на улице.

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Алина Сидорова

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