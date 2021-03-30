С 1 марта 2021 года в Украине есть возможность записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19. Электронный список ожидания формируется, чтобы лучше спланировать и организовать процесс вакцинации.
Вакцинация против COVID-19 в Украине происходит в 5 этапов:
1-й этап — медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек).
2-й этап — остальные медицинские работников, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).
3-й этап — люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн человек).
4-й этап — люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек).
5-й этап — остальное взрослое населения Украины (≈ 13 млн человек).
Если вы:
- работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы
- работник или житель специализированного учреждения (интернат, дом престарелых и т.д.)
- военнослужащий
- работник критически важных структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и службу безопасности Украины)
Вам не нужно записываться. Работодатель или руководитель учреждения информирует вас о возможности и даты прививки.
Все остальные могут записаться в список ожидания в удобным способом:
Через портал или мобильное приложение Дія
Через национальный контакт-центр Минздрава
Как записаться через ПОРТАЛ «Дія»?
- Зайдите на портал Действие https://diia.gov.ua с помощью кликов (электронного ключа, например налоговой) или BankID.
- Перейдите в раздел «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».
- Укажите сферу деятельности.
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Как записаться через приложение «Дія»?
- Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите мобильный приложение Дія 2.0 по ссылке https://go.diia.app и авторизуйтесь в нем. В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
- Зайдите в раздел «Услуги» и выберите «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».
- Укажите сферу деятельности.
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Проверьте свой номер телефона.
- Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Как записаться через НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР Минздрава?
- Позвоните на номер 0 800 60 20 19.
- Предоставьте оператору свои данные. Необходимо будет указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта.
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
Важно! Сейчас формируется именно список ожидания на вакцинацию. Когда наступит этап вакцинации группы, к которой вы принадлежите, с вами свяжутся и предложат выбрать конкретную дату и время прививки.
Все прививки являются добровольными и бесплатными.
Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua
Реализация услуги — благодаря Программе EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.
информация — Министерство здравоохранения Украины
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