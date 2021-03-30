Сегодня Вторник, 30 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

962d985 600x400 - СБУ провела 20 обысков у представителей ОО «Украинский Выбор»

СБУ провела 20 обысков у представителей ОО «Украинский Выбор»

vakcinacija 600x400 - Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

vakcina registracija 600x400 - Как записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19

Как записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19

165401 n 600x400 - Николаевские каратисты одержали победу на чемпионате Украины по киокусин каратэ

Николаевские каратисты одержали победу на чемпионате Украины по киокусин каратэ

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » Как записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19

Как записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19

vakcina registracija - Как записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19
0

С 1 марта 2021 года в Украине есть возможность записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19. Электронный список ожидания формируется, чтобы лучше спланировать и организовать процесс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 в Украине происходит в 5 этапов:

1-й этап — медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек).

2-й этап — остальные медицинские работников, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап — люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн ​​человек).

4-й этап — люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек).

5-й этап — остальное взрослое населения Украины (≈ 13 млн человек).

Если вы:

  • работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы
  • работник или житель специализированного учреждения (интернат, дом престарелых и т.д.)
  • военнослужащий
  • работник критически важных структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и службу безопасности Украины)
    ﻿

Вам не нужно записываться. Работодатель или руководитель учреждения информирует вас о возможности и даты прививки.

Все остальные могут записаться в список ожидания в удобным способом:

Через портал или мобильное приложение Дія

Через национальный контакт-центр Минздрава

Как записаться через ПОРТАЛ «Дія»?

  1. Зайдите на портал Действие https://diia.gov.ua с помощью кликов (электронного ключа, например налоговой) или BankID.
  2. Перейдите в раздел «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».
  3. Укажите сферу деятельности.
  4. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
  5. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как записаться через приложение «Дія»?

  1. Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите мобильный приложение Дія 2.0 по ссылке https://go.diia.app и авторизуйтесь в нем. В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
  2. Зайдите в раздел «Услуги» и выберите «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».
  3. Укажите сферу деятельности.
  4. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
  5. Проверьте свой номер телефона.
  6. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как записаться через НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР Минздрава?

  1. Позвоните на номер 0 800 60 20 19.
  2. Предоставьте оператору свои данные. Необходимо будет указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта.
  3. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
  4. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Важно! Сейчас формируется именно список ожидания на вакцинацию. Когда наступит этап вакцинации группы, к которой вы принадлежите, с вами свяжутся и предложат выбрать конкретную дату и время прививки.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Реализация услуги — благодаря Программе EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

информация — Министерство здравоохранения Украины

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаевские каратисты одержали победу на чемпионате Украины по киокусин каратэ
Next post Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

2020 12 10 pitanie 600x400 - В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания

В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания