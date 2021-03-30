С 1 марта 2021 года в Украине есть возможность записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19. Электронный список ожидания формируется, чтобы лучше спланировать и организовать процесс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 в Украине происходит в 5 этапов:

1-й этап — медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек).

2-й этап — остальные медицинские работников, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек).

3-й этап — люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн ​​человек).

4-й этап — люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек).

5-й этап — остальное взрослое населения Украины (≈ 13 млн человек).

Если вы:

работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы

работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы работник или житель специализированного учреждения (интернат, дом престарелых и т.д.)

работник или житель специализированного учреждения (интернат, дом престарелых и т.д.) военнослужащий

военнослужащий работник критически важных структур государственной безопасности (включая Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Государственную пограничную службу и службу безопасности Украины)

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Вам не нужно записываться. Работодатель или руководитель учреждения информирует вас о возможности и даты прививки.

Все остальные могут записаться в список ожидания в удобным способом:

Через портал или мобильное приложение Дія

Через национальный контакт-центр Минздрава

Как записаться через ПОРТАЛ «Дія»?

Зайдите на портал Действие https://diia.gov.ua с помощью кликов (электронного ключа, например налоговой) или BankID. Перейдите в раздел «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19». Укажите сферу деятельности. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как записаться через приложение «Дія»?

Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите мобильный приложение Дія 2.0 по ссылке https://go.diia.app и авторизуйтесь в нем. В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank, или BankID НБУ. Зайдите в раздел «Услуги» и выберите «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19». Укажите сферу деятельности. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Проверьте свой номер телефона. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как записаться через НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР Минздрава?

Позвоните на номер 0 800 60 20 19. Предоставьте оператору свои данные. Необходимо будет указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Важно! Сейчас формируется именно список ожидания на вакцинацию. Когда наступит этап вакцинации группы, к которой вы принадлежите, с вами свяжутся и предложат выбрать конкретную дату и время прививки.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Реализация услуги — благодаря Программе EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

информация — Министерство здравоохранения Украины