Главное управление ГНС в Николаевской области разъясняет, что согласно п.п. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) определены сроки начисления амортизации нематериальных активов:

группа 1 — права пользования природными ресурсами(срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом);

группа 2 — права пользования имуществом (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом);

группа 3 — права на коммерческие обозначения (права на торговые марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие (фирменные) наименования и тому подобное), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом);

группа 4 — права на объекты промышленной собственности (право на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, породы животных, компоновки (топографии) интегральные микросхемы, коммерческие тайны, в том числе ноу-хау, защита от недобросовестной конкуренции и тому подобное), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом, но не менее как 5 лет);

группа 5 — авторское право и смежные с ним права (право на литературные, художественные, музыкальные произведения, компьютерные программы, программы для электронно-вычислительных машин, компиляции данных (баз данных), фонограммы, видеограмма, передач (программы) организаций вещания и тому подобное), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом, но не менее как 2 года);

группа 6 — другие нематериальные активы (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом).

Если в соответствии с правоустанавливающим документом срок действия права пользования нематериального актива не установлен, такой срок полезного использования определяется плательщиком налога самостоятельно, но не может представлять менее двух и более 10 лет.

Главное управление ГНС в Николаевской области