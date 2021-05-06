Сегодня Четверг, 6 мая, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

amortizacija na fb 600x400 - Какие группы нематериальных активов подлежат амортизация и какие сроки их амортизации?

Какие группы нематериальных активов подлежат амортизация и какие сроки их амортизации?

2020 06 15 vno 600x400 - Регистрация на

Регистрация на «ВНО в магистратуру» начнется с 11 мая

vakcinacija 600x400 - Минздрав уничтожил данные публичных лиц, записавшихся на вакцинацию

Минздрав уничтожил данные публичных лиц, записавшихся на вакцинацию

182887088 2777007962612100 1408913000923551227 n 600x400 - Николаевские велосипедисты получили медали на Чемпионате Украины во Львове

Николаевские велосипедисты получили медали на Чемпионате Украины во Львове

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » Какие группы нематериальных активов подлежат амортизация и какие сроки их амортизации?

Какие группы нематериальных активов подлежат амортизация и какие сроки их амортизации?

amortizacija na fb - Какие группы нематериальных активов подлежат амортизация и какие сроки их амортизации?
0

Главное управление ГНС в Николаевской области разъясняет, что согласно п.п. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) определены сроки начисления амортизации нематериальных активов:

группа 1 — права пользования природными ресурсами(срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом);

группа 2 — права пользования имуществом (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом);

группа 3 — права на коммерческие обозначения (права на торговые марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие (фирменные) наименования и тому подобное), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом);

группа 4 — права на объекты промышленной собственности (право на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, породы животных, компоновки (топографии) интегральные микросхемы, коммерческие тайны, в том числе ноу-хау, защита от недобросовестной конкуренции и тому подобное), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом, но не менее как 5 лет);

группа 5 — авторское право и смежные с ним права (право на литературные, художественные, музыкальные произведения, компьютерные программы, программы для электронно-вычислительных машин, компиляции данных (баз данных), фонограммы, видеограмма, передач (программы) организаций вещания и тому подобное), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом, но не менее как 2 года);

группа 6 — другие нематериальные активы (срок действия права пользования — в соответствии с правоустанавливающим документом).

Если в соответствии с правоустанавливающим документом срок действия права пользования нематериального актива не установлен, такой срок полезного использования определяется плательщиком налога самостоятельно, но не может представлять менее двух и более 10 лет.

Главное управление ГНС в Николаевской области

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Регистрация на "ВНО в магистратуру" начнется с 11 мая

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

1792402671845 n 600x400 - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду