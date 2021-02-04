Украинцы могут получить бесплатно лекарства и медизделия, вакцины и сыворотки, которые государство приобрело для них за средства налогоплательщиков. Закупки происходят как на уровне государственных программ, так и за счет местных бюджетов. Подробнее об этом — в материале Министерства охраны здоровья Украины.

Все больницы первой очереди должны закупать лекарственные средства из Национального перечня. В него вошли 427 безопасных и реально работающих действующих веществ (более тысячи лекарств от разных производителей) от распространенных болезней, наносящих наибольший ущерб здоровью людей.

В основе Нацперечня — актуальная версия Базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Экспертный комитет по отбору и использованию основных лекарственных средств — совещательный орган при Минздраве адаптировал перечень ВОЗ к потребностям украинских пациентов, выделив лекарства и заболевания в соответствии с эпидемиологическими показателями и бремени болезни (влияния заболевания на человеческую работоспособность и качество жизни). Так, среди прочих в Нацперечне лекарство от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, хронических заболеваний почек, и тому подобное.

Для пациентов, которые лечатся в стационаре, лекарства с Нацперечня предоставляются бесплатно на весь период лечения.



Как проверить наличие лекарств от наиболее распространенных болезней в медучреждении?

Перечень имеющихся в больнице лекарств можно проверить:

На информационных стендах в учреждениях здравоохранения

Коммунальные и государственные медицинские учреждения должны еженедельно обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий на информационных стендах. Речь идет о всех лекарствах, медизделиях и расходных материалах, закупленных за средства государственного и местного бюджетов, благотворительной деятельности и гуманитарной помощи.

Подробнее: приказ Минздрава Украины

На официальных сайтах региональных департаментов и управлений

Региональные департаменты и управления здравоохранения на своих сайтах должны размещать информацию о закупленых за государственные средства лекарства и медицинские изделия, а также их распределение в медучреждения в конкретном регионе. Здесь также должна быть информация о потребностях, состоянии обеспечения, имеющихся остатках лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за бюджетные средства.

Подробнее: приказ Минздрава Украины

В мобильном приложении Ліки Контроль

Получив письмо назначения, зайдите в приложение и введите в поле «поиск аналогов» название препарата или его действующее вещество, написанное на каждой упаковке немного мелким шрифтом под торговым названием лекарств. Если препарат находится в Национальном перечне основных лекарственных средств, на экране внизу будет соответствующая отметка.



Что делать, если лекарств с Нацперечне нет в медучреждении?

Если назначенные вам лекарства у Нацперечне, но в больнице их нет, то:

Напишите жалобу. Образец (форма) жалобы есть на сайте и в приложении «Лекарства контроль». Отдайте заполненную жалобу главному врачу и направьте ее в департамент здравоохранения своего города или области .

Лекарства из Нацперечня закупаются каждым медицинским учреждением самостоятельно за счет государственного и местных бюджетов. За их наличие в медучреждениях несет ответственность непосредственно местная власть, ведь в случае если больнице не хватает средств на лекарства по Нацперечню и вне его, местные советы должны принять соответствующее решение о дофинансировании заведения.

В будущем форма жалобы заполняться только в электронном формате. Она будет направляться в департамент здравоохранения автоматически. Также она позволит МЗ делать действенный мониторинг, как Нацперелик работает в каждом регионе и каждом отдельном медучреждении.