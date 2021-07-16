Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что
подпунктом «г» п.п. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Налогового кодекса Украины от 02
декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ)
определенно, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица,
которые являются ветеранами войны.
Правовой статус ветеранов войны определен Законом Украины от 22
октября 1993 года № 3551-ХІІ «О статусе ветеранов войны, гарантии их
социальной защиты» с изменениями и дополнениями (дальше — Закон № 3551).
В соответствии с разд. ІІІ Закона № 3551 ветерану войны предоставляются
льготы по уплате налогов, сборов, пошлины и других платежей до бюджета в
соответствии с НКУ.
Согласно ст. 4 Закона № 3551 ветераном войны являются лица, которые
участвовали в защите Родины или в боевых действиях на территории других
государств. К ветеранам войны принадлежат: участники боевых действий, лица
с инвалидностью в результате войны, участники войны.
Статьей 18 Закона № 3551 предусмотрено, что ветеранам войны вручаются
удостоверение и нагрудные знаки. Порядок изготовления и выдачи
удостоверений и знаков устанавливается Кабинетом Министров Украины и
международными договорами, в которых участвует Украина.
Напоминаем, что общаться с Налоговой службой и получать больше
интересной информации можно дистанционно с помощью сервиса «InfoTAX»,
на страницах в сети Facebook — www.facebook.com/TaxUkraine (страница ГНС
Украины) и www.facebook.com/tax.mykolaiv (страница ГУ ГНС в Николаевской
области).
Главное управление ГНС в Николаевской области
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