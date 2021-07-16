Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что

подпунктом «г» п.п. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Налогового кодекса Украины от 02

декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ)

определенно, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица,

которые являются ветеранами войны.

Правовой статус ветеранов войны определен Законом Украины от 22

октября 1993 года № 3551-ХІІ «О статусе ветеранов войны, гарантии их

социальной защиты» с изменениями и дополнениями (дальше — Закон № 3551).

В соответствии с разд. ІІІ Закона № 3551 ветерану войны предоставляются

льготы по уплате налогов, сборов, пошлины и других платежей до бюджета в

соответствии с НКУ.

Согласно ст. 4 Закона № 3551 ветераном войны являются лица, которые

участвовали в защите Родины или в боевых действиях на территории других

государств. К ветеранам войны принадлежат: участники боевых действий, лица

с инвалидностью в результате войны, участники войны.

Статьей 18 Закона № 3551 предусмотрено, что ветеранам войны вручаются

удостоверение и нагрудные знаки. Порядок изготовления и выдачи

удостоверений и знаков устанавливается Кабинетом Министров Украины и

международными договорами, в которых участвует Украина.

Напоминаем, что общаться с Налоговой службой и получать больше

интересной информации можно дистанционно с помощью сервиса «InfoTAX»,

на страницах в сети Facebook — www.facebook.com/TaxUkraine (страница ГНС

Украины) и www.facebook.com/tax.mykolaiv (страница ГУ ГНС в Николаевской

области).

Главное управление ГНС в Николаевской области