ГУ ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с п.п. 6.1 п. 6 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) для целей подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ одноразовая (специальная) добровольная декларация (далее — Декларация) — это декларация, в которой отображается такая информация (данные) :

сведения о декларанте, достаточные для его идентификации (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или в указанных НКУ случаях — серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины);

сведения об объектах декларирования, определенные п.п. «а» п. 4 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ, в объеме, достаточном для идентификации каждого из них, в частности, данные о виде, размере и валюте актива, классификации банковских металлов. Для денежных активов физического лица, размещенных на счетах в банках или внесенных в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения, в Декларации отмечается наименование и другие сведения о банковском или небанковском финансовом учреждении (код за Единым государственным реестром предприятий и организаций Украины; если такое учреждение является иностранным юридическим лицом — указывается код, присвоенный органом регистрации юридических лиц соответствующего государства), в котором открыты соответствующие счета, на которых хранятся валютные ценности, или в которые сделаны соответствующие взносы, и в соответствии с законодательством засвидетельствованный документ, который подтверждает наличие задекларированных денежных активов физического лица на соответствующем счете.

Для прав денежного требования (в том числе денежных средств, одолженных декларантом третьим лицам по договору ссуды) в Декларации отмечается наименование и другие сведения о юридическом лице — должнике (код за Единым государственным реестром предприятий и организаций Украины; если такое учреждение является иностранным юридическим лицом — указывается код, присвоенный органом регистрации юридических лиц соответствующего государства, или фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или в определенных НКУ случаях — серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины или соответствующий документ, который удостоверяет личность иностранца или личность без гражданства) физического лица — должника, номер и дата документа, что подтверждает право денежного требования;

сведения об объектах декларирования, определенные п.п. «б», — «е» п. 4 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ, с указанием информации, которая дает возможность их идентифицировать, в частности, об их местонахождении или месте хранения (кроме предметов искусства и антиквариата, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий, банковских металлов, которые не размещены на счетах, памятных банкнот и монет и тому подобное), виде, названии, годе производства (выпуска) и тому подобное;

самостоятельно определена декларантом в национальной валюте база для начисления сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования. До Декларации декларант обязан прибавить копии документов, которые подтверждают стоимость объектов декларирования, в случае местонахождения (регистрации) актива физического лица за пределами Украины и/или в случае декларирования валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине, и прав денежного требования, определенных п.п. «а» п. 4 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ. В случае местонахождения (регистрации) других активов физического лица в Украине декларант может прибавить копии документов, которые подтверждают стоимость объектов декларирования;

ставка и сумма сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования.

В Декларации не отмечается информация об источниках получения (приобретение) декларантом объектов декларирования. Контролирующему органу запрещается требовать дополнительные документы, кроме предусмотренных п. 6 подразд. 9 прим. 4 разд. XX «Переходные положения».

Информация, которая содержится в Декларации, является налоговой информацией.

Напоминаем, что общаться с Налоговой службой и получать больше интересной информации можно дистанционно с помощью сервиса «InfoTAX», на страницах в сети Facebook — www.facebook.com/TaxUkraine (страница ГНС Украины) и www.facebook.com/tax.mykolaiv (страница ГУ ГНС в Николаевской области).

Главное управление ГНС в Николаевской области