Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) база налогообложения объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их частей, которые находятся в собственности физического лица плательщика налога, уменьшается:

а) для квартиры/квартир независимо от их количества — на 60 кв. метров;

б) для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. метров;

в) для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей), — на 180 кв. метров.

Согласно п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ вычисления суммы налога из объекта/объектов жилой недвижимости, которые находятся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (местом регистрации) владельца жилой недвижимости в таком порядке:

а) при наличии в собственности плательщика налога одного объекта жилой недвижимости, в том числе его части, налог вычисляется, исходя из базы налогообложения, уменьшенной в соответствии с подпунктами «а» или «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ и соответствующей ставки налога;

б) при наличии в собственности плательщика налога более одного объекта жилой недвижимости одного типа, в том числе их частей, налог вычисляется исходя из суммарной общей площади таких объектов уменьшенной в соответствии с подпунктами «а» или «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ и соответствующей ставки налога;

в) при наличии в собственности плательщика налога объектов жилой недвижимости разных видов, в том числе их частей, налог вычисляется выходя из суммарной общей площади таких объектов, уменьшенной в соответствии с п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ и соответствующей ставки налога;

г) сумма налога, вычисленная с учетом подпунктов «б» и «в» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ, распределяется контролирующим органом пропорционально к удельному весу общей площади каждого из объектов жилой недвижимости.

Вычисление суммы налога из объекта/объектов нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости, исходя из общей площади каждого из объектов нежилой недвижимости и соответствующей ставки налога.

Подпунктом 266.7.1 прим. 1 п. 266.7 ст. 266 НКУ определено, что при наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его части, которая находится в собственности физического или юридического лица — плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 кв. метров (для квартиры) и/или 500 кв. метров (для дома), сумма налога, рассчитанная в соответствии с подпунктами «а», «г» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ, увеличивается на 25000 гривен на год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Согласно п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ налоговое/налоговые сообщения-решения об уплате суммы/сумм налога, вычисленного согласно п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления за местонахождением каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются плательщику налога контролирующим органом в порядке, определенном ст. 42 НКУ до 1 июля, года, который наступает за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Относительно вновь созданного (нововведенного) объекта жилой и/или нежилой недвижимости налог платится физическим лицом — плательщиком начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

Контролирующие органы по месту жительства (регистрации) плательщиков налога в десятидневный срок информируют соответствующие контролирующие органы по местонахождению объектов жилой и/или нежилой недвижимости о направленных (врученных) плательщику налога налоговые сообщения-решения об уплате налога в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Главное управление ГНС в Николаевской области