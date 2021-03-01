Человек, который получает в подарок или наследство земельный участок, при этом он не относится к членам семьи дарителя (наследстводателя) первой и второй степени родства, платит налог на доходы физических лиц по ставке 5 процентов его стоимости. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления ГНС В Николаевской области.

Правовые принципы проведения оценки земель в Украине определены Законом Украины от 11 декабря 2003 года № 1378 — IV «Об оценке земель» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 1378).

В соответствии со ст. 5 и ст. 13 Закона № 1378 денежная оценка земельных участков в зависимости от назначения и порядка проведения может быть нормативной и экспертной.

Нормативная денежная оценка земельных участков используется для определения размера земельного налога, государственной пошлины при мене, наследовании (кроме случаев наследования наследниками первой и второй очереди по закону (как случаев наследования ими по закону, так и случаев наследования ими за завещанием) и за правом предоставления, а также случаев наследования собственности, стоимость которой облагается налогом за нулевой ставкой) и даровании земельных участков по закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, стоимости земельных участков площадью более 50 гектаров для размещения открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, а также при разработке показателей и механизмов экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.

Экспертная денежная оценка земельных участков и прав на них проводится с целью определения стоимости объекта оценки.

Экспертная денежная оценка земельных участков используется при осуществлении гражданско-правовых соглашений относительно земельных участков и прав на них, кроме случаев, определенных Законом № 1378, а также другими законами.

В соответствии с п. 174.6 ст. 174 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) объекты дарования, указанные в п. 174.1 ст. 174 НКУ, подарены плательщику налога другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным разд. ІV НКУ для налогообложения наследства.

Подпунктом 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 НКУ предусмотрено, что стоимость любого объекта наследства, который наследуется наследниками (одаренными), которые не указаны в п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 НКУ, в частности членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства, облагается налогом по ставке, указанной п. 167.2 ст. 167 НКУ (5 процентов).

Учитывая изложенное выше, физическое лицо — резидент, которое получает подарок (наследство) от физического лица — резидента, но не относится к членам семьи первой и второй степени родства, платит налог на доходы физических лиц по ставке 5 проц. от стоимости любого подарка. С учетом норм ст. 5 и ст. 13 Закона № 1378 с целью налогообложения налогом на доходы физических лиц стоимости земельного участка как объекта подарка (наследства) применяется оценочная стоимость, которая определяется с помощью экспертной денежной оценки земельного участка.