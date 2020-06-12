Относительно недавно Николаевский судостроительный завод «Океан» начал оживать, но снова возникли проблемы. В январе этого года, по инициативе уже бывшего генерального прокурора Рябошапки Печерский суд Киева наложил арест на имущество предприятия. Как следствие, завод начал терять международные контракты и снова терпеть убытки. За последние 5 месяцев чего только не слышали об «Океане». Народные депутаты даже говорили, что завод уже никогда не заработает, а все его мощности начали резать на металлолом. Всячески борясь за жизнь судостроительной компании ее владелец Василий Капацина опроверг эту информацию. Более того рассказал, что считает арест предприятия незаконным.

В январе этого года Печерский суд Киева наложил арест на завод «Океан». Как следствие, разорванные международные контракты, многочисленные убытки и остановка судостроения. Владелец предприятия Василий Капацина считает Генеральная прокуратура открыла производство на основе информации, не соответствует действительности.

Завод мгновенно втянули в какую-то криминальную историю. Я, как собственник завода и арбитражный управляющий Ирина Сербии немедленно передадут в Офис Генерального прокурора документы, Которые полностью опровергают заявления предыдущего владельца, — говорит Василий Капацина.

А пока идет расследование в Украине и мире активно распространяется информация, что «Океан» уже отжил последнее. Специалистов увольняют, а мощности режут на металлолом. Владелец завода проводя экскурсию по территории показывает: люди работают. Несмотря на арест «океановцам» все же удалось сохранить некоторые заказы.

Мы находимся в критическом состоянии. Судостроительных заказов нет, все ждут пока нам снимут арест. Есть еще и проблема финансирования, потому что ни один банк не хочет давать деньги арестованному заводу, — добавляет Капацина.

Чтобы удержаться на плаву и сохранить рабочие места заводчане приступают к любой: от мелкого ремонта судов к изготовлению металлоконструкций мостов. По словам генерального директора предприятия, другого выхода нет. Репутация подорвана и крупные заказчики боятся строиться на «Океане».

Мы реально потеряли 5 контрактов, мы можем предоставить доказательства. Это письменные ответы заказчиков. Мы вынужденны Приостановить любое продвижение по обсуждению проектов. На самом деле мы не сложили руки, мы продолжаем работать с голландскими заказчиками и норвежскими, — рассказывает о работе НСЗ «Океан» генеральный директор Виктор Трубач.

Что будет с «Океаном» дальше — неизвестно. Пока руководство борется за жизнь завода, его специалистов и репутацию, а главное сохранение за Николаевом статуса судостроительного города.