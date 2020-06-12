Относительно недавно Николаевский судостроительный завод «Океан» начал оживать, но снова возникли проблемы. В январе этого года, по инициативе уже бывшего генерального прокурора Рябошапки Печерский суд Киева наложил арест на имущество предприятия. Как следствие, завод начал терять международные контракты и снова терпеть убытки. За последние 5 месяцев чего только не слышали об «Океане». Народные депутаты даже говорили, что завод уже никогда не заработает, а все его мощности начали резать на металлолом. Всячески борясь за жизнь судостроительной компании ее владелец Василий Капацина опроверг эту информацию. Более того рассказал, что считает арест предприятия незаконным.
В январе этого года Печерский суд Киева наложил арест на завод «Океан». Как следствие, разорванные международные контракты, многочисленные убытки и остановка судостроения. Владелец предприятия Василий Капацина считает Генеральная прокуратура открыла производство на основе информации, не соответствует действительности.
А пока идет расследование в Украине и мире активно распространяется информация, что «Океан» уже отжил последнее. Специалистов увольняют, а мощности режут на металлолом. Владелец завода проводя экскурсию по территории показывает: люди работают. Несмотря на арест «океановцам» все же удалось сохранить некоторые заказы.
Чтобы удержаться на плаву и сохранить рабочие места заводчане приступают к любой: от мелкого ремонта судов к изготовлению металлоконструкций мостов. По словам генерального директора предприятия, другого выхода нет. Репутация подорвана и крупные заказчики боятся строиться на «Океане».
Что будет с «Океаном» дальше — неизвестно. Пока руководство борется за жизнь завода, его специалистов и репутацию, а главное сохранение за Николаевом статуса судостроительного города.