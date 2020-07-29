В июле 2020 года НГЗ отмечает 40-летний юбилей. За эти годы предприятие нарастило мощности, провело экологическую модернизацию и стало крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Николаевской области.

Николаевский глиноземный завод инвестирует в техническое перевооружение и модернизацию производства в 2020 году более 96 млн гривен. Целевые природоохранные мероприятия составят 213 млн гривен, целевые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности – 13,5 млн гривен.

Так, в текущем году будет реализован проект, направленный на увеличение производительности завода до 1 млн 759 тыс. тонн. В настоящее время процесс завершен на 97 %, ведутся пуско-наладочные работы, большая часть оборудования уже работает в штатном технологическом режиме.

Всего с 2000 года в модернизацию предприятия было инвестировано около 3,7 млрд гривен. За этот период фокус НГЗ был направлен на улучшение экологического профиля завода и снижение себестоимости производства, что было реализовано за счет повышения энергетической эффективности производства, снижения логистических затрат, выявления и исключения всех возможных видов потерь.

НГЗ

В управлении технологическим процессом применяются передовые методики, в частности, внедрен «SysCAD». Этот инструмент компьютерного моделирования и прогнозирования технологического процесса дает возможность на порядок эффективнее решать возникающие проблемы с оборудованием и технологическим процессом, а также находить возможности для внедрения улучшений.

Сегодня на НГЗ реализуются передовые проекты, направленные на увеличение выпуска продукции, повышение производительности труда и обеспечение безопасности.

Помимо этого, предприятие оказывает системную поддержку социальным и инфраструктурным проектам. В третьем квартале 2020 года на территории Николаевской городской больницы №5 на средства НГЗ будет завершено строительство медицинского центра для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Ориентировочная стоимость составляет 155 млн грн. Комплекс рассчитан на 30 мест и будет под ключ оборудован заводом современной аппаратурой, включая УЗИ, рентген, аппараты ИВЛ. После полного исчезновения эпидемиологической опасности учреждение перепрофилируют под современный иммунологический центр, оказывающий медицинские услуги жителям региона.

«В июле НГЗ отмечает 40-летие, и к этому юбилею мы подошли с достижениями. Все наши программы модернизации помогают нам не только развиваться и быть конкурентным, но и, следовательно, быть надёжным работодателем для многотысячного коллектива и крупным налогоплательщиком для региона. За 40 лет на НГЗ выпущено около 48 млн тонн глинозема, то есть более чем в 1,7 раза увеличена его изначальная проектная мощность, что, конечно, стало возможным не только благодаря действующим сотрудникам, но и ветеранам, заложившим основы устойчивого развития много лет назад. Безусловно, НГЗ может гордиться такими традициями», — отметил гендиректор НГЗ Виктор Кожевников.