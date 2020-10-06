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Главная страница » Blog » Видео » Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина » «Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн

«Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн

«Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн
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Более 500 оцифрованных экспонатов Николаевского областного художественного музея им. В.В. Верещагина появились в открытом доступе. Это уникальное собрание графических произведений XVIII — середины XX века, ранее практически не выставлялось широкой аудитории.

m1 1024x587 - «Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн

Онлайн-каталог создан в рамках проекта «Цифровая коллекция художественного музея», который реализует Агентство развития Николаева в сотрудничестве с музеем.

m2 - «Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн

«Это лишь малая часть художественной коллекции, которую можно увидеть в Николаеве. Большинство из оцифрованных работ является общественным достоянием. Поэтому открытие доступа к коллекции графики принесет пользу и зрителям, и самому музею. Потому что чем больше людей ознакомятся с произведениями в сети, тем больше вероятность, что они лично посетят выставочные залы », — считает Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям и связям с общественностью КУ «Агентство развития Николаева».

m3 - «Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн

Музей обладает уникальным собранием рисунков и акварелей XVIII — середины XX века. Среди них работы Александра Богомазова, Михаила Жука, Ильи Репина, Валентина Серова, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Ивана Шишкина, Михаила Соколова, Филиппа Малявина, Сергея Судейкина, Бориса Кустодиевата других известных художников. Однако через свой размер и чувствительность к свету многие экспонаты не выставляют в постоянной экспозиции. Благодаря проекту, теперь у всех желающих появилась возможность прикоснуться к прекрасному не выходя из дома .

m4 - «Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн

По словам организаторов, создание цифровой коллекции графики со свободным доступом в формате 24/7 позволяет ввести указанные произведения в научный оборот, улучшает базу первоисточников для научных исследований и дает возможность тиражирования полученных копий.

m5 - «Карантин диктует новые правила»: 500 оцифрованных шедевров музея им. Верещагина выложили в онлайн

Все 518 произведений из коллекции музея доступны на информационном ресурсе museum.myart.org.ua. Сайт доступен как на украинском, так и на английском языках. Инструменты поиска в галерее позволяют сортировать экспонаты по имени художника или технике исполнения (карандаш, акварель, уголь, сангина, пастель, гуашь, тушь, темпера и т.п.). Опубликованные изображения сопровождаются описаниями и заметками об их происхождении в музейной коллекции. Кроме того, на сайте можно прочитать статьи о самих художников.

«Карантин диктует новые правила. Поэтому предлагаем вместе окунуться в виртуальную коллекцию музея им. Верещагина с просмотром его удивительных графических экспонатов », — говорят организаторы.

Проект с оцифровкой музейных  фондов реализует КУ «Агентство развития Николаева» при поддержке Украинского культурного фонда.

КУ «Агентство развития Николаева».

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Елена Кораб

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