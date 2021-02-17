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Главная страница » Blog » Главная » Карантин в Украине продлили до 30 апреля, но он будет помягче

Карантин в Украине продлили до 30 апреля, но он будет помягче

Карантин в Украине продлили до 30 апреля, но он будет помягче
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Карантин в Украине продолжат до 30 апреля. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров в среду, 17 февраля, оно начнет действовать со следующей недели.

По предложению Министерства здравоохранения страна будет жить по модели адаптивного карантина, разделенного на 4 уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный, в зависимости от состояния заболеваемости респираторными болезнями и заполненности койко-мест, отведенных для лечения коронавирусных больных.

Базовым уровнем для всей страны уже с понедельника будет «желтый», то есть действующие ныне ограничения будут смягчении. В частности украинцам разрешат заниматься группами более 20 человек, посещать спортивные мероприятия, а ресторанам и другим заведениям питания позволят работать до полуночи. В «красную» зону будут попадать регионы, в которых заполненность койко-мест, отведенных для лечения больных коронавирусной болезнью, будет превышать 55%.

По состоянию на утро 17 февраля в Украине положительный результат теста на Covid-19 получили 4 286 граждан. Умерли — 147 украинцев, были госпитализированы — 2 330. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в западных областях страны: в Ивано-Франковской — 646 и в Черновицкой — 386.

В Николаевской области за сутки диагноз подтвердился еще у 47 пациентов, выздоровевших — 687. Сейчас же в Украине от коронавирусной болезни продолжают лечиться почти 127,5 тысяч граждан.

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Алина Сидорова

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