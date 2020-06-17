Адаптивный карантин в Украине будет продлен до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на заседании правительства.

По словам Д. Шмыгаля, в правительстве сейчас не видят лучшего способа борьбы с пандемией, как продлить действие ограничительных мер. За последнюю неделю зафиксировали 4853 больных коронавирусом, что является наибольшим показателем за время пандемии.

«Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, соответственно имеем сегодня к сожалению печальные результаты … Учитывая рост числа больных мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что в правительстве сейчас не видят лучшего способа борьбы с пандемией.

Постепенный выход из карантина начался на Украине с 11 мая. При этом по состоянию на 17 июня Киев и десять областей — Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская не соответствуют критериям для отмены изоляционных мер.

Также премьер предупредил, что если число областей с большим числом заболевших станет стремительно расти, то возможно ужесточение карантина по всей стране.