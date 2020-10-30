Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поручила специалистам готовить предложения по совершенствованию карантинного режима, поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшается.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа ссылаясь на интервью министра Кабинета Министров Олега Немичнова телеканалу «Украина 24».

Мы дали поручение специалистам готовить общие предложения, мы видим европейский опыт по внедрению ограничения или комендантского часа на выходных, видим ограничения, которые применяются в Германии, там в зависимости от федеральной земли разные ситуации. Мы разрабатываем их и, думаю, будет еще не одно заседание в рамках экспертных групп, которые будут предлагать пути дальнейшего совершенствования карантинного режима, — сказал Немчинов.

В общем, подчеркнул чиновник, картина меняется, ведь если раньше в одной области могли быть районы с оранжевыми и зелеными зонами, то теперь вся территория области становится оранжевой.

Ситуация не улучшается, кроме некоторых территорий. Например, Луганская область, где некоторые территории из красной зоны перешли в оранжевую. Но в других она только ухудшается. В прошлый раз мы с коллегами сказали об угрожающей ситуации в Ужгороде, к сожалению, он со следующей недели перейдет в красную зону, — отметил Немчинов.

Напомним, в Украине обновили зоны эпидопасности, Николаев остался в “красной”. При этом с понедельника в Николаеве заработает ряд заведений, но с условиями.