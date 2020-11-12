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Главная страница » Blog » Криминал » Киберполиция разыскала афериста, который продавал строительные материалы через Интернет

Киберполиция разыскала афериста, который продавал строительные материалы через Интернет

Киберполиция разыскала афериста, который продавал строительные материалы через Интернет
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Николаевские правоохранители разоблачили жителя Мариуполя, который в аферах с продажей товаров в сети интернет обманывал граждан по всей Украине. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Аферист размещал объявления на сайтах о продаже строительных материалов, требовал от покупателей предоплату, а получая ее, исчезал без передачи людям товар. Таким образом злоумышленник с начала года обманул более полусотни граждан из разных регионов.

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Для конспирации аферист использовал банковские карточки, оформленные на подставных лиц, и фейковые аккаунты на сайтах объявлений. От доверчивых покупателей мошенник мог получить так называемую предоплату в размере до 50 000 гривен. Сейчас полицейские выясняют окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба.

2020 11 12 aferist1 1024x576 - Киберполиция разыскала афериста, который продавал строительные материалы через Интернет

11 ноября во время обыска по месту жительства фигуранта в Мариуполе правоохранители изъяли ноутбук, мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, банковские карты, а также деньги 300 долларов и 6 тыс гривен. Вещественные доказательства будут направлены на экспертизу.

2020 11 12 aferist2 1024x576 - Киберполиция разыскала афериста, который продавал строительные материалы через Интернет

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас уже собрана доказательная база по ряду эпизодов мошенничеств и готовятся материалы для вручения злоумышленнику подозрения.

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Алина Сидорова

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