В Николаеве третий уикенд подряд мобильный павильон House of Europe проводит мероприятия.

Вход на все мероприятия бесплатный.

9 июля, пятница

21:00 — 22:30 — показ фильма «Дух Баухауза» на большом экране.

Страна: Германия, 2019 Хронометраж: 95 мин. Жанр: документальный фильм. Режиссер: Нильс Болбринкер, Томас Тильш. Трейлер: https://youtu.be/A_c_oE7ThbM

«Это рассказ о жизни студентов Баухауза, безумные костюмированные вечеринки, звездных преподавателей вроде Василия Кандинского и Пауля Клее, роль женщин в становлении школы и смелые идеи, которые смогли разлететься миром еще до того, как немецкие национал-социалисты добились закрытия школы. Это несколько больше, чем очередная документальная лента о Баухауз, его скорее можно сравнить с глубоким погружением в суть вещей в современной культуре.»

10 июля, суббота

12: 00 — 20: 00 — инфодень с менеджером грантов международного сотрудничества и инфраструктурных грантов House of Europe Илоной Демченко. Регистрация: https://bit.ly/infoday_HoE_2

Гранты международного сотрудничества поддерживают совместные культурные проекты украинских и европейских организаций: музыкальные фестивали, виртуальные выставки, книжные ярмарки, онлайн-резиденции, театральные постановки и другие смелые идеи для оффлайна и онлайна. Лучшие из них получат до 50 000 евро на воплощение.

Инфраструктурные гранты позволяют приобрести технику, необходимую, чтобы оживить культурную жизнь в своем городе или селе. Можно получить до 9000 евро га мощный компьютер для курсов дизайна для детей в городском доме творчества, планшеты для проведения интерактивных выставок в сельском музее, микрофон и программу для монтажа для создания студии подкастов в областном молодежном центре и множество других инициатив.

18:00 — 19:00 — презентация грантов международного сотрудничества House of Europe и Хататона 2.0 от менеджера грантов международного сотрудничества House of Europe Илоны Демченко.

Хататон 2.0 — это 48-часовой онлайн-идеатон, на котором встретятся участники из культурных и технологических, диджитальних и креативных индустрий для того, чтобы вместе сгенерировать новые прорывные идеи, которые трансформируют и адаптируют культуру и культурные проекты в пост-карантинной реальности. Участники должны найти действенные решения на пересечении технологий и 6 культурных секторов: музыка, театр, кино, книги и медийные проекты, визуальное и цифровое искусство, урбанистика и междисциплинарные решения (особенно приветствуются!). Команды из самых инновационных проектов выигрывают призы в 3000 евро. Авторы самых интересных идей с высоким потенциалом — поддержку на реализацию в 1000 евро.

19:00 — 20:00 — разговор о том, как создавать истории и строить пространства с Марком Уилкинсом.

Марк Уилкинс — швейцарско-британский режиссер, сценарист и фильммейкер художественного, документального кино и рекламы. Активист киевского комьюнити, совладелец галереи The Naked Room и винтажного маркета Kyivness, гастроном The Naked Bar, автор проектов в недвижимости The Riverbird’s Nest и Reitarska Circle.

21:00 — 22:30 — показ фильма «Невозможный проект: спасти Polaroid» на большом экране.

Страна: Германия, Австрия 2020 Хронометраж: 99 мин. Жанр: документальный фильм. Режиссер: Йенс Мойрер. Трейлер: https://youtu.be/RWLtfQKL41w

В 2008 году, когда аналоговая фотография стремительно теряла актуальность, эксцентричный австрийский биолог решился на авантюру в духе поединка между Давидом и Голиафом: он решил спасти последнюю в мире фабрику Polaroid.



11 июля, воскресенье

11:00 -14:00 — воркшоп по скетчингу от иллюстратора Оксаны Драчковской. Вход по регистрации. Регистрация: https://bit.ly/workshop_sketching

Оксана Драчковська — художница-иллюстратор, финалистка конкурса пятьдесят пятой Болонской выставки иллюстраторов. Вошла в ТОП-8 украинских иллюстраторов по версии UkraineNOW. Стипендиат программы «Gaude Polonia» (2016) и «SAIA» (2017, Cловакия). Сотрудничает с издательствами «Наш формат», «Pанок», «Лилея-НВ», «Книги XXI», «Читариум» и журналами «Познайка», «Panorame magazine», «Egreš» (Словакия), «La Bosoule» и др . Ее детская книга «Зайчик-нестрибайчик и его смелая мама» издательства «Черные овцы», стала лучшей детской книгой в возрастной категории 6-8 лет по версии BookForum Best Book Award 2020.



19:00 — 20:00 — дискуссия «Трансформация музеев в современные культурные хабы» и презентация каталога оцифрованих работ Николаевского художественного музея с участием Платформы MY ART и участницы учебного путешествия House of Europe для музейщиков Светланы Романенко.

Платформа MY ART — это творческая платформа, которая занимается созданием и поддержкой культурных проектов в Николаеве.

20:00 — 21:00 — Dj KA PU, live-set под открытым небом.

Представитель электронной сцены Николаева, диджей, музыкант, организатор тусовок, хоровой дирижер по образованию. Занимается написанием музыки более 10 лет. С 2015 собирает аналоговые и цифровые устройства для написания музыки в пользу живого исполнения и отказа от компьютерных программ и секвенсоров. Играет в различных жанрах techno, house, electro breaks и все это с элементами trance под hip hop соусом.

21:00 — 22:40 — показ фильма «Вулкан» на большом экране.

Страна: Украина, 2018 Хронометраж: 106 мин. Жанр: драматическая комедия. Режиссер: Роман Бондарчук. В ролях: Сергей Степанский, Кристина Дейлик, Виктор Жданов. Трейлер: https://youtu.be/QeG5QMUmXeQ

«После нескольких странных совпадений, переводчик ОБСЕ Лукас оказывается в южном городе Берислав. Став невольным гостем своего странного хозяина Вовы, Лукас сталкивается с совершенно новой вселенной, в которой жизнь кажется полностью оторванной от любого привычного уклада. Несмотря на его начальную неприязнь, Лукас все больше и больше увлекается Вовой и его дочерью Марушкой — и это, в конце концов, подталкивает к собственным поискам давно потерянного счастья.»

по информации Агенства развития Николаева