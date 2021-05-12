Николаевцев приглашаются посетить кинопоказы американского кино под открытым небом и концерт украинской певицы TEYA FLOW на набережной * 8 ПРИЧАЛ. Все события происходят в рамках фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week.

Вход на все события — свободный.

Программа художественной недели:

Среда, 12 мая, в 19:00 — открытый кинопоказ документального блокбастера «ВАЙНШТЕЙН».

Страна: США, 2019 Хронометраж: 98 мин. Жанр: документальный фильм. Режиссер: Урсула Макфарлейн. Трейлер: https://youtu.be/lS8uGmoQ2fM

Это история яркого взлета и молниеносного падения скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна, что стало началом появления движения #MeToo. Сюжет ленты рассказывает, как Вайнштейн расширял свое влияние на протяжении десятилетий. Бывшие коллеги, друзья по колледжу и журналисты размышляют над общественным восприятием Вайнштейна как провидца, подробно описывая его безжалостные попытки сохранить свою власть под угрозой серьезного скандала.

Ссылка на событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/453544685909857/

Пятница, 14 мая, в 19:00 — открытый кинопоказ биографического триллера «ПРОТИВ ВСЕХ ВРАГОВ: история Джин Сиберг» с невероятной Кристен Стюарт в главной роли.

Страна: США, Великобритания, 2019 Хронометраж: 96 мин. Биографический триллер. Режиссер Бенедикт Эндрюс. В ролях: Кристен Стюарт ( «Светская жизнь»), Энтони Маки ( «Мстители»), Зази Битц ( «Джокер»). Трейлер: https://youtu.be/8gjXmYqF6vE

В конце 60-х годов звезда французской «новой волны», актриса Джин Сиберг на пике своей карьеры начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Тогда же ФБР развернуло против нее разведывательную операцию: систему обследований и громких провокаций. В этой сети шпионажа молодой агент, которого тайно доставили в Сиберг, становится одним из главных героев ее истории.

Ссылка на событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/1725494787611955/

Суббота, 15 мая, в 19:00 — музыкальный концерт украинской певицы TEYA FLOW (synthwave, retrowave, pop).

Пример песен: https://youtu.be/85eWmFxCJao

Teya Flow — это сочетание чувственного вокала, электронной музыки и живых инструментов. То, что захватывает слушателей и заставляет двигаться в такт с первых звуков.

Будет представлена ​​программа из уже заявленных и новых песен, которые вы услышите первыми.

Украинская певица Teya Flow, песни которой уже получили широкий резонанс за рубежом, поддержаны Don Diablo, Generation Smash и другими известными ди-джеями и лейблами электронной музыки.

Песни не раз занимали верхние строчки чартов в том числе Top Shazam Discovery Japan (первая ступень) и Top Shazam Ukraine.

Ссылка на событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/754059195244170/

Все события будут происходить под открытым небом с соблюдением всех карантинных мероприятий. Очень просим всех гостей пользоваться масками и сохранять социальную дистанцию.

по информации Агенства развития Николаева