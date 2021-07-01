Приглашаем николаевцев посетить мероприятия второго уикенда работы мобильного павильона House of Europe в Николаеве. Вход на все мероприятия бесплатный.

2 июля, пятница

19: 00-20: 00 — дискуссия «Украинские и европейские художественные резиденции» с участием менеджеров международных резиденций House of Europe Лины Романухи и Екатерины Алымовой.

21: 00-22: 30 — показ фильма «Бэнкси Искусство вне закона» на большом экране.

Страна: США, 2020 Хронометраж: 112 мин. Жанр: документальный фильм. Режиссер: Элио Эспанья. Трейлер: https://youtu.be/snWWOteKmO4

Язык художников современного искусства понял 1% людей, речь Бэнкси — 100%. Акционизм, видеоарт, ленд-арт, инсталляции и перформансы — работы Бэнкси уже давно стали чем-то большим, чем просто рисунками на стенах. Их обсуждают, а критики постоянно спорят, чего в них все же больше — политического манифеста или стрит-арта. Эта лента — мозаика из редких интервью, состоящая в доселе неизвестном портрете художника, который не только стал олицетворением протеста, но и построил многомиллионную империю, все эти годы оставаясь инкогнито.

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3 июля, суббота

12: 00-20: 00 — инфодень с менеджером грантов на перевод, Digital Labs и международных резиденций House of Europe Екатериной Алимов. Индивидуальные консультации по регистрации: https://bit.ly/infoday_HoE_1

Digital Labs — онлайн-лаборатория для педагогов, профессионалов в сфере культуры, менеджеров креативных хабов, кураторов и менеджеров арт-резиденций.

18: 00-19: 00 — дискуссия «Кто, что и зачем читает в Украине?» и короткая презентация грантов на перевод House of Europe при участии основателей «Читомо» Ирины Батуревич и менеджеров грантов на перевод House of Europe Дзвинки Пинчук и Екатерины Алымовой.

21: 00-22: 30 — показ фильма-концерта «РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Вживую» на большом экране.

Страна: Украина, 2019 Хронометраж: 66 мин. Жанр: фильм-концерт. Режиссер: Вадим Ильков. Трейлер: https://youtu.be/sLvGCbWUblg

Фильм-концерт «Разделительные Вживую» — это экранизация перформанса «раздела», культового мультидисциплинарного проекта художественного агентства АртПоле с участием Сергея Жадана, Оли Михайлюк, Алексея Ворсобы, Томаша Сикоры и Сергея Пилявцы. Режиссер-постановщик фильма Вадим Ильков собрал 11 лучших операторов Украины для работы над фильмом. 11 камер одновременно следили за последним выступлением «разделительной», не пропуская ни одно движение артистов, чтобы дать зрителям возможность увидеть, как создается искусство.

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4 июля, воскресенье

11: 00-14: 00 — воркшоп по стритфотографии фотографа и лауреата премии Leica Oskar Barnack Award Сергея Мельниченко. Вход по регистрации: https://bit.ly/workshop_streetphoto

Сергей Мельниченко — фотограф, художник. Лауреат премии Leica Oskar Barnack, участник фестивалей Paris Photo и Art Basel. Основатель и куратор коллектива «Школа концептуальной и арт фотографии MYPH», член UPHA — Украинский фотографической альтернативы.

19: 00-20: 00 — лекция «Украинское кино в цифровом мире» от команды онлайн-кинотеатра Takflix.com.

20: 30-22: 00 — показ фильма украинского кино из библиотеки Takflix на большом экране.

Как известно, мобильный павильон House of Europe открыл свои двери для николаевцев. В течение трех недель, с 25 июня по 18 июля, при финансовой поддержке Европейского Союза на Соборной площади жителей и гостей города ждут множество интересных открытых мероприятий: кинопоказы, музыкальные концерты, лекции, презентации и воркшопы.

Программа павильона House of Europe доступна на сайте https://pavilion.houseofeurope.org.ua.

по информации Агентства развития Николаева