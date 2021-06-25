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Кино, музыка, лекции и воркшопы: программа Мобильного павильона House of Europe в Николаеве

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Главная страница » Blog » Общество » Кино, музыка, лекции и воркшопы: программа Мобильного павильона House of Europe в Николаеве

Кино, музыка, лекции и воркшопы: программа Мобильного павильона House of Europe в Николаеве

203852354 2533028963507220 853164856252807272 n - Кино, музыка, лекции и воркшопы: программа Мобильного павильона House of Europe в Николаеве
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Мобильный павильон House of Europe открывает свои двери для николаевцев. В течение трех недель с 25 июня по 18 июля на Соборной площади жителей и гостей города ждут множество интересных открытых мероприятий: кинопоказы, музыкальные концерты, лекции, презентации и воркшопы. Вход на все мероприятия бесплатный.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

Программа павильона House of Europe доступна на сайте https://pavilion.houseofeurope.org.ua. Она будет обновляться, поэтому не забудьте проверить расписание событий, прежде чем планировать визит.

25 июня, в 19:00 на Соборной площади в Николаеве программа House of Europe ( «Дом Европы») и творческая платформа MY ART при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) откроют мобильный павильон House of Europe в Николаеве. На открытии выступит украинский исполнитель (кто это — узнаете, когда придете на концерт).

С 18 июля по пятницам, субботам и воскресеньям павильон зовет всех желающих на показы фильмов на большом экране, дискуссии о современном публичном пространстве, архитектуре, роли неформального образования, художественных резиденциях и трансформации музеев, на лекции об урбанизме, краудфандинге, современном украинском кино, на воркшопы по стритфотографии, скетчингу и мозаике, а еще инфодни посвященные программам и грантам House of Europe в сферах культуры, образования, СМИ, здравоохранения, социального предпринимательства и работы с молодежью.

Из-за ограниченного количества мест участие в воркшопах будет возможно только при условии предварительной регистрации.

С 26 июня по 18 июля (вторник-воскресенье с 12:00 до 20:00) — павильон также будет открыто для консультаций по грантам, возможностей для профессионального роста, лагерей, резиденций и обменов, которые предлагают институты ЕС, страны ЕС и Великобритания .

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Алина Сидорова

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