В Николаеве стартует художественный сезон в ДОФе. Николаевцам и гостям города покажут на большом экране под открытым небом фильмы-участники кинофестивалей США и Европы. Кроме того, гостей ждут различные лекции, мастер-классы и поэтически-музыкальные перформансы. Вход на все события — свободный.

Старт художественного сезона состоится в среду, 14 июля, в 21:00 с премьерной французской ленты «Одной волшебной ночью» на летней площадке ДОФа (бывшего Дома офицеров флота) на улице Артиллерийской, 7.

В течение лета Платформа MY ART вместе с Агентством развития Николаева и Николаевским городским дворцом культуры и искусств будут наполнять культурными событиями арт-пространство под открытым небом на базе летней площадки бывшего Дома офицеров флота в Николаеве с целью привлечения внимания общественности к памятникам архитектуры и их роли в жизни горожан, — отмечают организаторы.

В этом году эксклюзивные кинопоказы будут проходить каждую среду в течение июля, августа и части сентября. Все фильмы предоставлены национальным дистрибьютором Артхаус Трафик.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Программа сезона на июль в Николаеве:

14 июля, среда

21:00 — фильм «Одной волшебной ночью»

Режиссер: Кристоф Оноре (Франция, Бельгия, Люксембург, 2019, 86 мин.)

Жанр: романтическая комедия

В ролях: Кьяра Мастроянни ( «Все песни только о любви»), Венсан Лакост ( «В постели с Викторией»)

Трейлер: https://youtu.be/efZZSzhNgWI

Мария — парижанка, и этим все сказано. Она замужем, и в то же время наслаждается свободой и мужским вниманием. После ссоры с мужем она вынуждена ночевать в гостинице напротив своей квартиры, окно наблюдая за человеком, и вспоминать их историю любви. У нее есть только одна волшебная ночь, чтобы решить, что делать дальше, но незваных советчиков оказывается неожиданно много.

Премия за лучшую женскую роль (Кьяра Мастроянни), программа «Особый взгляд», Каннский кинофестиваль, 2019.

21 июля, среда

21:00 — фильм «Нотр-Дам»

Режиссер: Валери Донзелли (Франция, Бельгия, 2019, 88 мин.)

Жанр: романтическая комедия

В ролях: Валери Донзелли, Пьер Деладоншам

Трейлер: https://youtu.be/2-M6wfob-ss

Суетливый мир главной героини — парижанки Мод — почти полностью состоит из неудобных вопросов, капризов бывшего мужа и претензий истерического начальника. Несмотря на это, девушка успевает заботиться о двоих детях, заниматься архитектурой … и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади большого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви — Париже.

25 июля, воскресенье

12:00 — мастер-класс от playback-театра «Оттенки Sинего» (г. Одесса)

ВХОД СВОБОДНЫЙ по предварительной регистрации: https://bit.ly/workshop_playback

Для тех, кого интересует театр и свобода самовыражения, кто желает попробовать себя в роли актера и понять, что же такое Playback. На МК вы сделаете упражнения для развития свободы тела и голоса, изучите техники, ритуалы и особенности сценического действия, получите навыки спонтанности и импровизации, поделитесь и сыграете свою или чужую историю, и еще много интересного.

28 июля, среда

20:00 — открытие документальной фотовыставки «ДОФ, Коммунар, Темвод, яхт-клуб: культурные центры и потерянная идентичность»

21:00 — фильм «КРОШКА ЗОМБИ»

Режиссер: Бертран Бонелло (Франция, 2019, 103 мин.)

Жанр: мистический триллер

В ролях: Луиз Лабек, Висланда Луима

Трейлер: https://youtu.be/LjW4S3n0CNY

История Клервиуса Нарцисса, известного в мире зомби, оживает в рассказе его внуки, которая переезжает в Париж. Желая произвести впечатление на новых одноклассниц, девушка невольно вызывает силы гаитянского вуду.

31 июля, суббота

18:00 — воркшоп-встреча в стиле FuckUp Nights «лайфхак и подводные камни: организация мероприятий в Николаеве»

20:00 — перформанс от литературно-музыкального обьедання «Амперсанд»

по информации Агентства развития Николаева