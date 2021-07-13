В Николаеве стартует художественный сезон в ДОФе. Николаевцам и гостям города покажут на большом экране под открытым небом фильмы-участники кинофестивалей США и Европы. Кроме того, гостей ждут различные лекции, мастер-классы и поэтически-музыкальные перформансы. Вход на все события — свободный.
Старт художественного сезона состоится в среду, 14 июля, в 21:00 с премьерной французской ленты «Одной волшебной ночью» на летней площадке ДОФа (бывшего Дома офицеров флота) на улице Артиллерийской, 7.
В этом году эксклюзивные кинопоказы будут проходить каждую среду в течение июля, августа и части сентября. Все фильмы предоставлены национальным дистрибьютором Артхаус Трафик.
Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
Программа сезона на июль в Николаеве:
14 июля, среда
21:00 — фильм «Одной волшебной ночью»
Режиссер: Кристоф Оноре (Франция, Бельгия, Люксембург, 2019, 86 мин.)
Жанр: романтическая комедия
В ролях: Кьяра Мастроянни ( «Все песни только о любви»), Венсан Лакост ( «В постели с Викторией»)
Трейлер: https://youtu.be/efZZSzhNgWI
Премия за лучшую женскую роль (Кьяра Мастроянни), программа «Особый взгляд», Каннский кинофестиваль, 2019.
21 июля, среда
21:00 — фильм «Нотр-Дам»
Режиссер: Валери Донзелли (Франция, Бельгия, 2019, 88 мин.)
Жанр: романтическая комедия
В ролях: Валери Донзелли, Пьер Деладоншам
Трейлер: https://youtu.be/2-M6wfob-ss
25 июля, воскресенье
12:00 — мастер-класс от playback-театра «Оттенки Sинего» (г. Одесса)
ВХОД СВОБОДНЫЙ по предварительной регистрации: https://bit.ly/workshop_playback
Для тех, кого интересует театр и свобода самовыражения, кто желает попробовать себя в роли актера и понять, что же такое Playback. На МК вы сделаете упражнения для развития свободы тела и голоса, изучите техники, ритуалы и особенности сценического действия, получите навыки спонтанности и импровизации, поделитесь и сыграете свою или чужую историю, и еще много интересного.
28 июля, среда
20:00 — открытие документальной фотовыставки «ДОФ, Коммунар, Темвод, яхт-клуб: культурные центры и потерянная идентичность»
21:00 — фильм «КРОШКА ЗОМБИ»
Режиссер: Бертран Бонелло (Франция, 2019, 103 мин.)
Жанр: мистический триллер
В ролях: Луиз Лабек, Висланда Луима
Трейлер: https://youtu.be/LjW4S3n0CNY
История Клервиуса Нарцисса, известного в мире зомби, оживает в рассказе его внуки, которая переезжает в Париж. Желая произвести впечатление на новых одноклассниц, девушка невольно вызывает силы гаитянского вуду.
31 июля, суббота
18:00 — воркшоп-встреча в стиле FuckUp Nights «лайфхак и подводные камни: организация мероприятий в Николаеве»
20:00 — перформанс от литературно-музыкального обьедання «Амперсанд»
по информации Агентства развития Николаева
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