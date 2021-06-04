4 июня, накануне Дня журналиста Украины, в Николаеве открыли мемориальную доску известному публицисту, спортивному журналисту и общественному деятелю АРОВУ Борису Лазаревичу.

Мемориальную доску изготовил николаевский скульптор Виктор Макушин. Ее разместили на фасаде дома на улице Московской, 31, на пересечении с улицей Потемкинской.

Справка:

Борис Аров родился 1 мая 1919 в селе Аджамка, Херсонской губернии, на территории современной Кировоградской области. С 1937 года работал в николаевской областной газете «Южная правда». Вел репортажи с чемпионата мира по хоккею 1974, Олимпийских игр 1980, Универсиады 1981. Его статьи печатали «Огонек», «Юность», «Молодёжная эстрада», «Украина», «Старт». В соавторстве с Маргаритой Саенко — автор пьесы «Партизанская искра» (об одноименной партизанской организации), которая получила республиканскую комсомольскую премию имени Н. Островского. Борис Лазаревич еще при жизни стал человеком-легендой. Он стал обладателем награды Ассоциации спортивных журналистов Украины и Приза имени Игоря Заседы «За честь и достоинство в журналистике «Золотое перо ». Последнюю свою книгу 96-летний Аров дописал и направил в издательство несколько дней перед смертью. Умер 11 января 2016 года в Николаеве, был похоронен на местном кладбище.