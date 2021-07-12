Цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сообщается, что на сегодня введены два сертификата — международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования в Украине, например, для посещения массовых мероприятий.

«Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID сертификатов в приложении «Дія». В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений«, — говорится в сообщении.