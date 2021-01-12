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Койко-места в опорных больницах Николаевской области обеспечены кислородом — Облздрав

Койко-места в опорных больницах Николаевской области обеспечены кислородом — Облздрав
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Опорные больницы Николаевской области, определенные для лечения заболевших коронавирусом, обеспечены кислородом почти на 80%, что на сегодняшний день составляет 1 893 койко-места. Об этом сообщила замначальника облздрава Оксана Черненко во время брифинга. По ее словам, в ближайшее время этот показатель удастся увеличить до 85 %.

Если учитывать требования Министерства и способ подсчета, то у нас выходит 79%. В близжайшее время мы планируем поставить в одно из учреждений еще 5 концентраторов и тогда у нас будет показатель больше 85% процентов, — сообщила Черненко.

Кроме того Оксана Черненко сказала, что в некоторых больницах есть места, которые оборудованы и центральными точками доступа к кислорода и кислородными концентраторами.

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Алина Сидорова

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