Коллектор по ул. Адмирала Макарова полностью запущен в работу, а временную перекачку демонтировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Напомним, что в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком по ул. Адмирала Макарова выполнялась замена самотечного коллектора диаметром 300 мм. Заменено 1900 м трубы и обустроены 60 смотровых колодцев. Материал, который использовался — полипропилен, срок эксплуатации которого более 75 лет. Работы выполнялись по заказу МКП «Николаевводоканал».

При благоприятных погодных условиях, покрытие на проезжей части будет восстановлено.

Фото: Свідок.info