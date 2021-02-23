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Главная страница » Blog » Главная » Коллектор по ул. Адмирала Макарова запустили в работу

Коллектор по ул. Адмирала Макарова запустили в работу

Коллектор по ул. Адмирала Макарова запустили в работу
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Коллектор по ул. Адмирала Макарова полностью запущен в работу, а временную перекачку демонтировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Напомним, что в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком по ул. Адмирала Макарова выполнялась замена самотечного коллектора диаметром 300 мм. Заменено 1900 м трубы и обустроены 60 смотровых колодцев. Материал, который использовался — полипропилен, срок эксплуатации которого более 75 лет. Работы выполнялись по заказу МКП «Николаевводоканал».

При благоприятных погодных условиях, покрытие на проезжей части будет восстановлено.

Фото: Свідок.info

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Татьяна Корбун

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