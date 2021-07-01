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Главная страница » Blog » Власть » «Коммунальное имущество Николаева уйдет с аукциона», – вице-мэр Луков

«Коммунальное имущество Николаева уйдет с аукциона», — вице-мэр Луков

lukov - «Коммунальное имущество Николаева уйдет с аукциона», - вице-мэр Луков
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В Николаеве насчитывается около 3,5 тысяч объектов коммунального имущества и более тысячи можно продать или отдать в аренду. Впрочем к этому нужно подойти с умом, чтобы город не просто отдал предпринимателям недвижимость за копейки. Об этом рассказал первый заместитель мэра Виталий Луков во время брифинга.

Как отметил чиновник, коммунальная недвижимость — это один из основных способов наполнить бюджет и здесь важно «не продешевить». Поэтому городские власти уже попробовали несколько объектов отдать в аренду через платформу «Prozorro», и результат оказался лучше, чем ожидали.

Мы уже провели с десяток успешных аукционов, очень успешных, где стоимость аренды росла от 1 тыс. гривен до 20 тыс. гривен в месяц. В среднем — от 1 тыс. до 7-8 тыс. гривен в месяц. Мы сейчас постепенно пересматриваем все объекты, у которых заканчиваются договоры аренды, и имеем в черновом варианте около 50 объектов для платформы «Prozorro». В течении месяца мы их «легализируем» и бизнес на прозрачном конкурсе сможет получить право пользования этим имуществом, — сказал вице-мэр Луков.

Также Виталий Луков анонсировал, что уже скоро в Николаеве полноценно заработает портал геопространственных данных.

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Алина Сидорова

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