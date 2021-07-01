В Николаеве насчитывается около 3,5 тысяч объектов коммунального имущества и более тысячи можно продать или отдать в аренду. Впрочем к этому нужно подойти с умом, чтобы город не просто отдал предпринимателям недвижимость за копейки. Об этом рассказал первый заместитель мэра Виталий Луков во время брифинга.
Как отметил чиновник, коммунальная недвижимость — это один из основных способов наполнить бюджет и здесь важно «не продешевить». Поэтому городские власти уже попробовали несколько объектов отдать в аренду через платформу «Prozorro», и результат оказался лучше, чем ожидали.
Также Виталий Луков анонсировал, что уже скоро в Николаеве полноценно заработает портал геопространственных данных.
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