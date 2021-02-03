На 1 января 2021 по Николаевской области учитывается налоговый долг в сумме 1464,9 млн грн, из них долг предприятий коммунальной формы собственности — 123,4 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины от 4 декабря 2020 года № 1072-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SARS — CoV — 2», которым регулируются вопросы прощения (списания) налогового долга и финансовых санкций при условии уплаты основной суммы налогового долга (далее — Закон Украины №1072).

Так, ГНС Украины в соответствии с требованиями пункта 24 Закона Украины №1072 налогоплательщикам Николаевской области, в которых состоянием на 1 ноября 2020 года учитывался налоговый долг, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышал 3060 гривен и остался неуплаченным, состоянием на дату списания, одноразово списала налоговый долг на общую сумму 51,1 млн гривен.

Кроме этого, пунктом 23 подраздела 10 раздела XX Налогового Кодекса Украины предусмотрено списание пени и штрафных санкций в случае погашения налогоплательщиками налогового долга, который возник состоянием на 1 ноября 2020, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона №1072 и при условии уплаты текущих налоговых обязательств (п.23 подразд. 10 разд. XX НКУ).

То есть, налогоплательщикам, которые погасят в полном объеме в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона №1072 суммы налогового долга за основным платежом (без штрафных санкций, пени, кроме неуплаченных процентов за пользование рассрочкой/отсрочкой), который возник состоянием на 1 ноября 2020, и при условии уплаты текущих налоговых обязательств в полном объеме, штрафные санкции и пеня, что остались неуплаченными на дату полной уплаты такого налогового долга, подлежат списанию.

Такое списание осуществляется в порядке, определенном для списания безнадежного налогового долга, по заявлению налогоплательщика.

Налогоплательщики, которые изъявят желание воспользоваться возможностью списания налогового долга из штрафных санкций и пени, должны подать в налоговый орган по месту учета такого налогового долга заявление в произвольной форме о намерениях воспользоваться указанными положениями Закона №1072.

В таком заявлении обязательно указывается сумма налогового долга, которую плательщик планирует погасить в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона №1072, что возник состоянием на 01.11.2020, а также обязательство относительно уплаты в течение этого периода текущих обязательств в полном объеме.

По результатам мониторинга погашения плательщиком налогового долга и текущих налоговых обязательств, в случае полной уплаты плательщиком основного платежа, штрафные санкции не применяются, а пеня — не насчитывается.

Штрафные санкции и пеня, что остались неуплаченными на дату полной уплаты налогового долга из основного платежа, подлежат списанию по заявлению налогоплательщика.

Обращаем внимание, что при погашении налогового долга применяется очередность зачисления средств, которые платит такой налогоплательщик, в счет погашения налогового долга, определенная п. 87.9 ст. 87 Налогового кодекса.





В случае погашения вышеупомянутыми налогоплательщиками налогового долга по основным денежным обязательствам, которые возникли состоянием на 1 ноября 2020, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона №1072 и при условии уплаты текущих налоговых обязательств, таким налогоплательщикам по ориентировочным данным будет списано, в случае их обращения, штрафные санкции на сумму 12,0 млн грн и пеня на сумму 1,5 млн гривен.