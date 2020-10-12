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Главная страница » Blog » Минздрав » Компьютерная томография и рентген внесены в ковидный пакет, – Максим Степанов

Компьютерная томография и рентген внесены в ковидный пакет, — Максим Степанов

Компьютерная томография и рентген внесены в ковидный пакет, — Максим Степанов
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Глава МОЗ Максим Степанов в ходе брифинга отметил, что компьютерная томография и рентген внесены в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача, то гражданам эта услуга предоставляется бесплатно. Если за эту услугу требуют деньги, необходимо оставить жалобу, позвонив в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 1677, или оставить официальную жалобу на сайте НСЗУ в разделе «Гражданам».  

Министр здравоохранения также обратился к семейным врачам касательно  соблюдения стандарта оказания медицинской помощи при COVID-19 и протоколов лечения. М.Степанов отметил, что дал соответствующее поручение, чтобы НСЗУ повторно разослала экземпляры стандарта оказания медицинской помощи и протокола лечения на электронную почту семейных врачей, чтобы напомнить о последовательности действий в случае выявления случаев коронавирусной болезни.

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Елена Кораб

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