Глава МОЗ Максим Степанов в ходе брифинга отметил, что компьютерная томография и рентген внесены в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача, то гражданам эта услуга предоставляется бесплатно. Если за эту услугу требуют деньги, необходимо оставить жалобу, позвонив в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 1677, или оставить официальную жалобу на сайте НСЗУ в разделе «Гражданам».

Министр здравоохранения также обратился к семейным врачам касательно соблюдения стандарта оказания медицинской помощи при COVID-19 и протоколов лечения. М.Степанов отметил, что дал соответствующее поручение, чтобы НСЗУ повторно разослала экземпляры стандарта оказания медицинской помощи и протокола лечения на электронную почту семейных врачей, чтобы напомнить о последовательности действий в случае выявления случаев коронавирусной болезни.