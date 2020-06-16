Рабочая группа, занимающаяся концессионным договором по порту «Ольвия», одобрила его окончательный текст.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Документ о передаче в концессию порта« Ольвия » готов к подписанию. Планируем это сделать в присутствии официальной делегации Государства Катар, чья компания QTerminals победила в конкурсе. «Ольвия» — концессионный проект, который предусматривает инвестирование 3, 4 млрд грн в развитие порта. Это должно положительно скажется как на инфраструктуре города Николаева, так и всей страны, — отметил министр.