Сегодня Вторник, 16 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

Концессионный договор по порту "Ольвия" подпишут в ближайшее время
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Концессионный договор по порту “Ольвия” подпишут в ближайшее время

Концессионный договор по порту «Ольвия» подпишут в ближайшее время

Концессионный договор по порту «Ольвия» подпишут в ближайшее время
0

Рабочая группа, занимающаяся концессионным договором по порту «Ольвия», одобрила его окончательный текст.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Документ о передаче в концессию порта« Ольвия » готов к подписанию. Планируем это сделать в присутствии официальной делегации Государства Катар, чья компания QTerminals победила в конкурсе. «Ольвия» — концессионный проект, который предусматривает инвестирование 3, 4 млрд грн в развитие порта. Это должно положительно скажется как на инфраструктуре города Николаева, так и всей страны, — отметил министр.

Справка: Катарская компания QTerminals является ведущим мировым оператором, который управляет крупнейшим торговым портом Катара — Хамад стоимостью более 7 млрд долларов.

«Ольвия» станет первым концессионным портом в Украине

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Пожар на улице Вокзальной в Николаеве: горела квартира в девятиэтажке
Next post Отсутствие питьевых фонтанчиков и раздевалок, антисанитария в туалетах - в Николаеве проверили готовность городских пляжей к приему отдыхающих

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации