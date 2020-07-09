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Конопля в теплице и между грядок кукурузы — в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

Конопля в теплице и между грядок кукурузы — в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений
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Получив разрешение суда, сотрудники полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели обыск по месту жительства 48-летнего злоумышленника.

k1 - Конопля в теплице и между грядок кукурузы - в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

С приусадебного участка домовладельца полицейские изъяли более 80 растений конопли, за которыми хозяин тщательно ухаживал, и даже соорудил теплицу, чтобы они быстрее росли.

k2 - Конопля в теплице и между грядок кукурузы - в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

Также часть наркорастений мужчина замаскировал между грядок кукурузы. В дальнейшем правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении злоумышленника высушенные ветви конопли и готовый к употреблению каннабис.

По словам мужчины, опасные вещества он выращивал для собственного употребления.

k3 - Конопля в теплице и между грядок кукурузы - в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

Наркотические средства сотрудники полиции изъяли и направили на экспертное исследование. Следователи начали по данному факту уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

k4 - Конопля в теплице и между грядок кукурузы - в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

Санкции статей предусматривают наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

k5 - Конопля в теплице и между грядок кукурузы - в Вознесенском районе правоохранители изъяли у мужчины более 80 наркорастений

Решаться вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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