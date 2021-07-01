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Конструктивное взаимодействие с бизнесом — путь к своевременной уплате налогов в бюджет

bronetankovyj zavod - Конструктивное взаимодействие с бизнесом - путь к своевременной уплате налогов в бюджет
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Органы государственной налоговой службы Николаевщины продолжают работу в направлении погашения налоговых долгов экономически активными предприятиями. Это направление работы является чрезвычайно важным и находится на особом контроле, поскольку согласованные налоговые обязательства должны поступать в бюджет своевременно.

На днях и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина и начальник управления по работе с налоговым долгом Александр Школяр посетили государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод». Главной целью визита стала наработка комплекса мероприятий относительно минимизации налогового долга на предприятии.

«Задолженность по уплате налогов и сборов для органов государственной налоговой службы является существенной проблемой, поскольку ставит под угрозу стабильность государственных финансов, снижает возможность финансирования предусмотренных местными общинами программ и мероприятий», — отметила в ходе встречи Ольга Купчишина.

Во время конструктивного диалога с заместителем директора государственного предприятия были не только обсуждены объективные обстоятельства, которые привели к возникновению долга, а главное — разработана стратегия его полной ликвидации.

В конце встречи налоговики выразили благодарность коллективу предприятия за бесценный опыт многих поколений рабочих, неутомимый труд высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу, новаторство и стремление к развитию, и выразили уверенность, что партнерство будет способствовать изменению ситуации с погашением задолженности предприятия перед бюджетом и недопущением ее в будущем.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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