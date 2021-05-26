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Главная страница » Blog » Бизнес » Конструктивный диалог – залог эффективного взаимодействия

Конструктивный диалог — залог эффективного взаимодействия

dsc 0600 - Конструктивный диалог - залог эффективного взаимодействия
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Невзирая на непростые реалии нынешнего времени, робота в направлении развития партнерских отношений между органами налоговой службы и бизнесом продолжается. ГУ ГНС в Николаевской области как всегда настроено на диалог, предоставление ответов на вопросы, которые возникают у бизнеса, в том числе и в процессе адаптации к новациям налогового законодательства.

В новом формате — режиме диалога состоялась встреча и.о. заместителя начальника налогового ведомства области Ольги Купчишиной с представителями бизнеса.

Участники мероприятия обсудили функционирование бизнеса во время карантина и отметили, что невзирая на негативные последствия действия ограничений и невозможность ведения деятельности офлайн, большинство предпринимателей пытались отыскать способы работать через интернет,  надавая преимущество безналичным расчетам и использованию электронных сервисов, в том числе сервисов органов ГНС.

Лейтмотивом встречи стало решение актуальных для бизнеса вопросов, связанных с особенностями применения регистраторов расчетных операций и перспективами использования программных РРО.

«Главная цель наших встреч — слышать друг друга и вместе находить общие пути преодоления общих проблем» — отметила Ольга Купчишина, завершая встречу.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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