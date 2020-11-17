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Корейская компания «Posco» передала медикам Николаева более 1500 защитных костюмов

Корейская компания «Posco» передала медикам Николаева более 1500 защитных костюмов
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Южнокорейская группа компаний «Posco» в лице компании «Posco International» передала благотворительную помощь Николаевской областной детской клинической больнице. Для нужд медицинских работников закупили 1512 костюмов высокой степени защиты на сумму более $ 13000.

m3 768x1024 - Корейская компания «Posco» передала медикам Николаева более 1500 защитных костюмов

Как отметил представитель компании «Posco International» Цой Ха Йонг, группа компаний исповедует ценности социально ответственного бизнеса, поэтому реализует благотворительные проекты как в Южной Корее, так и в странах, где работают представительства компании «Posco» и ее дочерние компании.

m1 768x1024 - Корейская компания «Posco» передала медикам Николаева более 1500 защитных костюмов

«В Украине находятся наши аффилированные компании, в частности в Николаеве — это частное акционерное общество «Николаевский комбинат хлебопродуктов». Поэтому сотрудники компании «Posco» решили собрать средства и оказать гуманитарную помощь для врачей Николаевской области в виде высококачественных защитных медицинских костюмов. Это будет нашим небольшим вкладом в борьбе с распространением вируса COVID-19», — рассказал представитель компании «Posco International» и генеральный директор частного акционерного общества «Николаевский комбинат хлебопродуктов» Цой Ха Йонг.

m2 768x1024 - Корейская компания «Posco» передала медикам Николаева более 1500 защитных костюмов

Он добавил, что этот проект удалось реализовать благодаря поддержке управления здравоохранения Николаевской ОГА, Николаевской областной благотворительной организации «Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» и народного депутата Галины Янченко.

m4 768x1024 - Корейская компания «Posco» передала медикам Николаева более 1500 защитных костюмов

От имени всего коллектива детской больницы искренние слова благодарности высказал главный врач Николаевской областной детской клинической больницы Александр Плиткин.

«Благодаря Вашей поддержке наше заведение пополнился такими необходимыми средствами защиты. Оказывая помощь, Вы предоставили не просто материальные ценности, но и подарили защиту жизни медиков, радость и надежду на лучшую жизнь», — отметил Александр Плиткин.

По информации управления здравоохранения Николаевской ОГА.

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Елена Кораб

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