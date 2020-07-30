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Главная страница » Blog » Главная » Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: 1197 случаев за сутки

Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: 1197 случаев за сутки

Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: 1197 случаев за сутки
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Подтверждено 68 794 случая COVID-19,   38 154 человек выздоровели, 1673 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 1197 случаев. 760 человек выздоровели. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 30.07 составляет 28967. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (273) Закарпатской (232,5) и Ивано-Франковской (198,8) областях.

На стационарном лечении находится 4436 человек, из них 102 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 17605 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 515 пациентов.

 Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,7%) областях.

Заболевание было подтверждено в 4853 ребенка и 8576 медиков, из них 6288 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 15494 образца методом ПЦР. Всего проведено 1013793 ПЦР-исследований.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/…/inshi…/koronavirusna-infekciya-covid-19

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Елена Кораб

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