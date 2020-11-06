За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за последние сутки:
- госпитализированы — 1517 человек;
- летальных случаев — 201;
- выздоровели — 10762 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 80 082 (в т.ч. методом ПЦР — 50506, методом ИФА — 29576).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 440 188 человек;
- выздоровели — 195 544 человека;
- летальных исходов — 8125;
- проведено ПЦР-тестов — 3521175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 002- зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.