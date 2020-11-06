За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1517 человек;

летальных случаев — 201;

выздоровели — 10762 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 80 082 (в т.ч. методом ПЦР — 50506, методом ИФА — 29576).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 440 188 человек;

выздоровели — 195 544 человека;

летальных исходов — 8125;

проведено ПЦР-тестов — 3521175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 002- зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.