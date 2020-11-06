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Главная страница » Blog » Минздрав » Коронавирус в Украине: за минувшие сутки выздоровело больше людей, чем заболело, – 10762 против 9721

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки выздоровело больше людей, чем заболело, — 10762 против 9721

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки выздоровело больше людей, чем заболело, — 10762 против 9721
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За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1517 человек;
  • летальных случаев — 201;
  • выздоровели — 10762 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 80 082 (в т.ч. методом ПЦР — 50506, методом ИФА — 29576).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 440 188 человек;
  • выздоровели — 195 544 человека;
  • летальных исходов — 8125;
  • проведено ПЦР-тестов — 3521175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 002- зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

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Елена Кораб

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