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Корвет «Винница» станет кораблем-музеем в Николаеве

Корвет «Винница» станет кораблем-музеем в Николаеве
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Учебный корабль Военно-Морских Сил ВС Украины «Винница» превратится в музей. Решение об этом принято Министром обороны Украины, сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Как рассказал Андрей Таран, сейчас прорабатывается вопрос передачи корвета в филиал Национального военно-исторического музея Украины — Центрального военно-морского музея. Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева.

Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города-корабелов, — отметил Министр обороны.

Таким образом будет сохранено для истории одного из последних представителей корветов проекта «1124», как образца кораблестроения 70-х годов прошлого века.

В мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещена экспозиция, посвященная истории, экипажа и событиям судна. Самые известные из них парусный линейный корабль «Виктори» в британском Портсмуте или американский линейный корабль «Айова» в Лос-Анджелесе. В Украине своя история военных кораблей. Корвет «Винница» станет первым таким объектом военно-морского наследия.

Справка

Корвет «Винница» — многоцелевой корабль прибрежного действия. Спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в акватории Черного моря. В составе ВМС ВС Украины принимал участие во многих многонациональных учениях.

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