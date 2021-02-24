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Главная страница » Blog » Власть » «Козак-2М1» в 2021 г. заменит бронеавтомобиль «Козак-2»

«Козак-2М1» в 2021 г. заменит бронеавтомобиль «Козак-2»

«Козак-2М1» в 2021 г. заменит бронеавтомобиль «Козак-2»
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Для нужд десантно-штурмовых войск и сил специальных операций ВСУ, согласно предоставленными ими оперативно-тактическими требованиями, создана бронированная боевая машина «Козак-2М1», сообщает АрміяInform.

Разработка и испытания колесного вездехода, а также внесение изменений в соответствии с особенностями и потребностями десантников и спецназовцев, продолжались в течение нескольких месяцев с непосредственным привлечением представителей этих элитных родов войск.

В 2019-2020 годах «Козак-2М1» с положительными результатами прошел государственные испытания и в апреле 2020-го рекомендован государственной комиссией к принятию на вооружение армии.

Поставки «Козак-2М1» в воинские части указанных родов войск планируют во второй половине 2021 года.

Новые бронемашины Украины в АТО и ООС. Видео: АрміяInform

Упомянутая бронированная боевая колесная машина призвана заменить бронеавтомобиль «Козак-2», допущенный к эксплуатации в ВС Украины в 2016 году и принятый на вооружение в марте того же года.

В указанный период «Козак-2» закупали по государственным контрактам по договорной цене, установленной в 2017 году, которая составляла около 8,4 млн гривен и не пересматривалась.

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Инфографика: АрміяInform

По государственному контракту, заключенному в декабре 2019-го, договорная цена на «Козак-2» в 9,28 млн гривен определена в 2020 году на основании фактических расходов, с учетом повышения минимальной заработной платы и увеличении стоимости энергоносителей. Проверки и аудит уполномоченными органами контроля замечаний к ценообразованию по заключенным государственным контрактам на закупку бронированных автомобилей «Козак-2» не обнаружили.

За время эксплуатации в Вооруженных Силах Украины бронированный автомобиль «Козак-2» зарекомендовал себя как надежный колесный броневик, который обеспечивает практическое выполнение всего спектра поставленных перед подразделениями боевых задач.

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Татьяна Корбун

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