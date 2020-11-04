В Николаевском областном краеведческом музее с 8 ноября по 6 декабря пройдет фестиваль документального кино. Об этом культурное учреждение сообщило на странице в Фейсбук.

«Целый ноябрь будем смотреть лучшие картины предыдущих лет отечественных и европейских режиссеров. От проблем окружающей природной среды до жизни украинской глубинки, от высокого искусства к вопросам миграции — актуальные темы в документальном жанре! Материалы для показов предоставлены компанией Артхаус Трафик @ArthouseTraffic при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино Госкино Украины», — сказано в сообщении.

Вход свободный.

Соблюдены все санитарные нормы. Количество мест ограничено. В условиях пандемии горожан просят приходить на мероприятие в маске

Справки по телефону: 066-568-70-71