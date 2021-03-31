«Научись выживать, когда кажется, что гаплык», — обращаются герои креативной кампании 14-го Украинского маркетинг-форума (УМФ) к маркетинговому рынку. В роликах, которые создало агентство BBDO Ukraine и сняла продакшн-студия Pronto Film, показаны три жизнеутверждающие истории тех, кому во время пандемии реально тяжело, но они не делают из этого драмы. Об этом сообщает издание mmr.ua.

Денис Келеберденко, креативный директор BBDO Ukraine, автор идеи и режиссер роликов, рассказывает: «Идея роликов возникла из наблюдений за бизнесом во время кризиса. Кому-то пришлось закрыть заведение, кто-то потерял арендатора, кому-то пришлось уволить людей, кто-то потерял работу, кто-то – клиентов. И у каждого при этом найдется знакомый, которому пришлось еще тяжелее. Мы не хотели, чтобы креативная идея как-то драматизировала ситуацию, как это диктует концепция “Форума выживших”, и аналогии с выживаниями в других экстремальных условиях мы сразу сочли неадекватными реальности. Нам хотелось подать героизм в бытовом смысле и показать, что люди, которые проявляют этот героизм, делают это с легкостью и юмором».

В итоге были созданы истории людей, которые не смиряются с обстоятельствами, а меняют себя, свою бизнес-модель, процессы, подстраиваясь под ситуацию и извлекая из этого максимальную пользу. Как это получилось – можно увидеть в роликах.

Кроме игровых 33-секундных роликов креативная кампания включает графические 6-секундники, которые развивают тему.

Чтобы оптимизировать логистику и расходы на съемку, три ролика сняли за 14 часов. Съемки проходили в офисе BBDО, в машине Дениса Келеберденко, на боксерском ринге хороших знакомых.

«Даже Сильвестра Сталлоне пришлось не в 3D рисовать, а использовать его распечатанную на черно-белом принтере в полный рост копию и анимировать ее в stopmotion. Но этой огромной работы даже никто не замечает, так все ладно вышло», — шутит Денис.